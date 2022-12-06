Що таке "пілк"? Ліндсі Лохан зробила популярним напій з газованої води та молока

Знаменитість зробила незвичайне поєднання напоїв у новій різдвяній рекламі Pepsi.

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У різдвяній рекламі Pepsi за участю 36-річної американської акторки Ліндсі Лохан представлена ​​небачена раніше версія напою: газований лимонад та молоко. Маркетологи Pepsi цього року явно вирішили перевершити знамениту передноворічну кампанію своїх головних конкурентів Coca-Cola. Ліндсі назвала цей напій "пілк" (Pepsi+milk).

Інтернет-користувачі швидко підхопили ідею та почали куштувати нестандартний напій.

Один з американських блогерів вирішив змішати з молоком не лише звичайну Pepsi, а й дієтичну, і другий варіант йому сподобався більше.

"Це досить смачно", — каже ютуберка Sarah Betts, змішавши обидва напої та зробивши перший ковток.

У коментарях до ролика бренду багато користувачів стверджують, що знали про рецепт давно, проте, здається, Ліндсі Лохан принесла оригінальному напою велику популярність.

Крім того, дегустація напою стала настільки популярною у США, що її скуштувала навіть журналістка CNN. Однак залишилася незадоволена смаком.

Нагадаємо, у Паризькому театрі в Нью-Йорку відбулася прем'єра комедійного фільму "Закохатися в Різдво" від Netflix, у якому головну героїню зіграла 36-річна акторка Ліндсі Лохан.