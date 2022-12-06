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Стиль жизни

Неудачно покрасила глаза: в Ирландии женщина ослепла после тату на глазных яблоках (фото)

женщина ослепла от тату на глазах
Фото: The New York Post | Энтузиастка по модификации тела Анайя Петерсон

Перед опасной процедурой 32-летнюю маму пятерых детей отговаривала ее дочь. Но женщина настояла на своем и теперь сожалеет о своем поступке, так как может навсегда полностью потерять зрение.

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Студентка юридического факультета из Белфаста (Северная Ирландия) и мать пятерых детей Анайя Петерсон вопреки советам своей дочери сделала разноцветные татуировку на глазных яблоках. Желание иметь глаза ярко-синего и фиолетового цветов привело к тому, что 32-летняя женщина начала слепнуть и, похоже, может потерять зрение навсегда. Об опасном опыте любительницы боди-модификаций пишут журналисты New York Post.

В публикации говорится, что Петерсон решилась на опасный эксперимент со своими глазами, вдохновившись австралийской моделью Эмбер Люк, ​​которая в 2019 году накрасила глаза синим цветом и стала "голубоглазым драконом". После этого австралийка ослепла на три недели, но позже ей все же удалось вернуть зрение. Однако в случае с Петерсон, все может сложиться не так благополучно.

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Петерсон начала слепнуть в результате воздействия чернил на глаза

"Сначала я собиралась сделать татуировку только на одном глазу, потому что думала, что если я ослепну, то у меня хотя бы будет второй глаз. Я должна была остановиться на этом. Моя дочь сказала мне не красить глаза и спросила, что я буду делать, если ослепну?" — рассказала Петерсон.

Журналисты отмечают, что теперь женщина лежит в клинике и сожалеет, что не послушала свою дочь. По словам врачей, есть большая вероятность, что у нее может развиться катаракта, поскольку безопасно удалить чернила из глаз невозможно.

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Женщина сожалеет, что не послушала свою дочь

"У меня теперь нет зрения по формату 20/20. На расстоянии я не могу разглядеть черты лица. Если бы у меня не было татуировки на глазных яблоках, у меня бы не было этой проблемы. Даже сегодня я проснулась с большим количеством мушек в глазах. А это опасно", — пожаловалась Петерсон.

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Петерсон пожаловалась, что глаза опухли так, будто она подралась с Майком Тайсоном

Женщина также рассказала о динамике проблемы со зрением после процедуры. По ее словам, в течение нескольких месяцев после нанесения татуировки на правый глаз в июле 2020 года у нее не было никаких осложнений, хотя периодически и возникали головные боли.

В декабре того же года она решила сделать татуировку на левом глазу фиолетового цвета и уже через 8 месяцев она однажды проснулась с очень опухшими глазами, похожими на серьезную гематому. В итоге женщина обратилась в больницу, где прошла курс лечения, однако врачи дали ей неутешительные прогнозы.

Между тем Эмбер Люк, чьим примером последовала Петерсон, сказала, что тату глазных яблок не приводит к слепоте, если они сделаны правильно. Однако в ее случае мастер слишком глубоко проник в глаз, что и привело к потере зрения на три недели.

Ранее сообщалось, что исследовательская группа из Нью-Йорка решила изучить химический состав чернил для татуировок. Выяснилось, что большинство чернил не несут угрозы человеческому организму, однако при взаимодействии с бактериями на коже или при воздействии ультрафиолета могут преобразоваться в канцерогенные соединения.