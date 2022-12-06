Невдало пофарбувала очі: в Ірландії жінка осліпла після тату на очних яблуках (фото)

Перед небезпечною процедурою 32-річну маму п'ятьох дітей відмовляла її дочка. Але жінка наполягла на своєму і тепер жаліє про свій вчинок, бо може втратити зір назавжди.

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Студентка юридичного факультету з Белфасту (Північна Ірландія) та мати п'ятьох дітей Аная Петерсон всупереч порадам своєї дочки зробила різнобарвне татуювання на очних яблуках. Бажання мати очі яскраво-синього та фіолетового кольорів призвело до того, що 32-річна жінка почала сліпнути і, схоже, може втратити зір назавжди. Про небезпечний досвід аматорки боді-модифікацій пишуть журналісти New York Post.

У публікації йдеться, що Петерсон зважилася на небезпечний експеримент зі своїми очима, надихнувшись австралійською моделлю Ембер Люк, яка у 2019 році пофарбувала очі синім кольором і стала "блакитнооким драконом". Після цього австралійка осліпла на три тижні, але пізніше їй все ж таки вдалося повернути зір. Однак у випадку з Петерсон, все може скластися не так благополучно.

[ + – ] Петерсон почала сліпнути внаслідок дії чорнила на очі

"Спочатку я збиралася зробити татуювання тільки на одному оці, тому що думала, що якщо я осліпну, то у мене хоча б буде друге око. Я мала зупинитися на цьому. Моя дочка сказала мені не фарбувати очі і запитала, що я робитиму, якщо осліпну?" — розповіла Петерсон.

Журналісти зазначають, що тепер жінка лежить у клініці та шкодує, що не послухала свою доньку. За словами лікарів, є велика ймовірність, що у неї може розвинутись катаракта, оскільки безпечно видалити чорнило з очей неможливо.

[ + – ] Жінка шкодує, що не послухала свою дочку

"У мене тепер немає зору за форматом 20/20. На відстані я не можу розглянути риси обличчя. Якби у мене не було татуювання на очних яблуках, у мене не було б цієї проблеми. Навіть сьогодні я прокинулася з великою кількістю мушок в очах. А це небезпечно", — поскаржилася Петерсон.

[ + – ] Петерсон поскаржилася, що очі набрякли так, ніби вона побилася з Майком Тайсоном

Жінка також розповіла про динаміку проблеми із зором після процедури. За її словами, протягом кількох місяців після нанесення татуювання на праве око в липні 2020 року у неї не було жодних ускладнень, хоча періодично виникали головні болі.

У грудні того ж року вона вирішила зробити татуювання на лівому оці фіолетового кольору і вже через 8 місяців вона одного разу прокинулася з дуже опухлими очима, схожими на серйозну гематому. У результаті жінка звернулася до лікарні, де пройшла курс лікування, проте лікарі дали їй невтішні прогнози.

Тим часом Ембер Люк, прикладом якого була Петерсон, сказала, що тату очних яблук не призводить до сліпоти, якщо вони зроблені правильно. Проте в її випадку майстер надто глибоко проник у око, що й призвело до втрати зору на три тижні.

Раніше повідомлялося, що дослідницька група з Нью-Йорка вирішила вивчити хімічний склад чорнила для татуювань. З'ясувалося, що більшість чорнила не несуть загрози людському організму, проте при взаємодії з бактеріями на шкірі або при впливі ультрафіолету можуть перетворюватися на канцерогенні сполуки.