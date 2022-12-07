7 декабря 2022 года: святой Екатерины - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя тяжело работать и выяснять отношения, ссориться и сквернословить.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. Ей молятся о хороших женихах, просят о семейном счастье.

В Украине 7 декабря отмечают День местного самоуправления.

В мире — Международный день гражданской авиации

Что нельзя делать 7 декабря?

► тяжело работать

► рукодельничать

► устраивать громкие гуляния с алкоголем

► зажигать огонь в печи

► ссориться, сквернословить

Народные поверья и приметы:

► Екатерина — покровительница незамужних девушек. До восхода солнца выходили девицы с пшенной кашей на дорогу и кликали судьбу. Если петух отзывался — удача ждет

► вечер под Екатерину — время ворожбы. Девушки перед сном кладут под подушку кусок хлеба и загадывают, какой будет суженый

► Екатерининские гулянья — первое катание на санях

► ясная погода на Екатерину предвещает морозную зиму

День ангела празднуют:

Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Ермоген, Иван, Корнелий и Корнилий, Марк, Мастридия, Меркурий, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Филофея, Филумен, Христофор

А также в этот день:

1703 — Великий шторм в Англии, величайшая буря из когда-либо зарегистрированных в южной части Великобритании. Порывы ветра достигали 120 миль/ч, около 10 тыс. человек погибло и 100 кораблей затонуло

1732 — в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден

1972 — запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну

1982 — в Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции