7 декабря 2022 года: святой Екатерины - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя тяжело работать и выяснять отношения, ссориться и сквернословить.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. Ей молятся о хороших женихах, просят о семейном счастье.
В Украине 7 декабря отмечают День местного самоуправления.
В мире — Международный день гражданской авиации
Что нельзя делать 7 декабря?
► тяжело работать
► рукодельничать
► устраивать громкие гуляния с алкоголем
► зажигать огонь в печи
► ссориться, сквернословить
Народные поверья и приметы:
► Екатерина — покровительница незамужних девушек. До восхода солнца выходили девицы с пшенной кашей на дорогу и кликали судьбу. Если петух отзывался — удача ждет
► вечер под Екатерину — время ворожбы. Девушки перед сном кладут под подушку кусок хлеба и загадывают, какой будет суженый
► Екатерининские гулянья — первое катание на санях
► ясная погода на Екатерину предвещает морозную зиму
День ангела празднуют:
Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Ермоген, Иван, Корнелий и Корнилий, Марк, Мастридия, Меркурий, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Филофея, Филумен, Христофор
А также в этот день:
1703 — Великий шторм в Англии, величайшая буря из когда-либо зарегистрированных в южной части Великобритании. Порывы ветра достигали 120 миль/ч, около 10 тыс. человек погибло и 100 кораблей затонуло
1732 — в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден
1972 — запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну
1982 — в Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции