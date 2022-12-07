7 грудня 2022 року: святої Катерини — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна важко працювати і з'ясовувати стосунки, сваритися та лихословити.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Їй моляться за хороших наречених, просять про сімейне щастя.
В Україні 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування.
У світі — Міжнародний день цивільної авіації
Що не можна робити 7 грудня?
► важко працювати
► займатися рукоділлям
► влаштовувати гучні гуляння з алкоголем
► запалювати вогонь у печі
► сваритися, лихословити
Народні повір'я та прикмети:
► Катерина — покровителька незаміжніх дівчат. До сходу сонця виходили дівчата з пшоняною кашею на дорогу і кликали долю. Якщо півень відгукувався — удача чекає
► вечір під Катерину – час ворожіння. Дівчата перед сном кладуть під подушку шматок хліба і загадують, який буде суджений
► Катерининські гуляння — перше катання на санях
► Ясна погода на Катерину віщує морозну зиму
День ангела святкують:
Августа, Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Євграф, Катерина, Єрмоген, Іван, Корнелій та Корнилій, Марк, Мастридія, Меркурій, Митрофан, Михайло, Порфирій, Прокопій, Симон, Філофея, Філумен, Христофор
А також у цей день:
1703 — Великий шторм в Англії, найбільша буря з колись зареєстрованих у південній частині Великобританії. Пориви вітру досягали 120 миль/год, близько 10 тис. людей загинуло та 100 кораблів затонуло
1732 — у Лондоні відкрився Королівський театр Ковент-Гарден
1972 — запуск космічного корабля "Аполлон-17", який здійснив останню у програмі "Аполлон" посадку на Місяць
1982 — у Техасі (США) вперше здійснено смертну кару за допомогою ін'єкції