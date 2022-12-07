7 грудня 2022 року: святої Катерини — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна важко працювати і з'ясовувати стосунки, сваритися та лихословити.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Їй моляться за хороших наречених, просять про сімейне щастя.

В Україні 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування.

У світі — Міжнародний день цивільної авіації

Що не можна робити 7 грудня?

► важко працювати

► займатися рукоділлям

► влаштовувати гучні гуляння з алкоголем

► запалювати вогонь у печі

► сваритися, лихословити

Народні повір'я та прикмети:

► Катерина — покровителька незаміжніх дівчат. До сходу сонця виходили дівчата з пшоняною кашею на дорогу і кликали долю. Якщо півень відгукувався — удача чекає

► вечір під Катерину – час ворожіння. Дівчата перед сном кладуть під подушку шматок хліба і загадують, який буде суджений

► Катерининські гуляння — перше катання на санях

► Ясна погода на Катерину віщує морозну зиму

День ангела святкують:

Августа, Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Євграф, Катерина, Єрмоген, Іван, Корнелій та Корнилій, Марк, Мастридія, Меркурій, Митрофан, Михайло, Порфирій, Прокопій, Симон, Філофея, Філумен, Христофор

А також у цей день:

1703 — Великий шторм в Англії, найбільша буря з колись зареєстрованих у південній частині Великобританії. Пориви вітру досягали 120 миль/год, близько 10 тис. людей загинуло та 100 кораблів затонуло

1732 — у Лондоні відкрився Королівський театр Ковент-Гарден

1972 — запуск космічного корабля "Аполлон-17", який здійснив останню у програмі "Аполлон" посадку на Місяць

1982 — у Техасі (США) вперше здійснено смертну кару за допомогою ін'єкції