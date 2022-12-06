Восемь украинок попали в сотню самых влиятельных женщин в 2022 году по версии BBC

В список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года по версии BBC вошли восемь украинок.

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BBC опубликовала список из 100 женщин со всей планеты, которые вдохновляют и влияют на мир в 2022 году. Среди них – восемь украинок. Отмечается, что в этом году BBC попросили предыдущих "100 влиятельных женщин" назначить нынешних.

Елена Зеленская

Первая леди Украины активно работала над улучшением прав женщин и продвижением украинской культуры. После начала полномасштабной войны России против Украины она стала первой женой иностранного президента, обратившейся в Конгресс США. Сейчас она в большей степени занимается поддержкой психического здоровья детей и семей, травмированных войной.

Юлия Паевская

Украинский парамедик с позывным "Тайра", провела в российском плену более трех месяцев. Ее захватили, когда она помогала эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Благодаря нательной камере она задокументировала работу своей команды в осажденном городе. Впоследствии эти кадры передали СМИ.

Марина Вязовская

Математик Марина Вязовская стала второй женщиной в истории, выигравшей престижную медаль Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике.

Кристина Бердинских

Журналистка ездила по стране и делала репортажи из пострадавших от российских обстрелов регионов. Ранее она создала e-People, проект в социальных сетях об участниках Евромайдана в Украине, который впоследствии стал книгой.

Александра Матвийчук

Юрист по правам человека возглавляет Центр гражданских свобод уже 15 лет. В этом году Центр стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 за работу по документированию военных преступлений России после полномасштабного вторжения в Украину.

Ирина Кондратова

Педиатр вместе с командой обустроили родовую палату в подвале Харьковского областного перинатального центра и рисковали жизнью, чтобы остаться в реанимации с младенцами, которых невозможно было переместить, даже когда звучали сирены воздушной тревоги и были обстрелы города.

Юлия Сачук

Украинская правозащитница Юлия Сачук возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью Fight For Right. Она постоянно сотрудничала с международными организациями по координации планов эвакуации, чтобы спасти жизнь тысяч украинцев с инвалидностью после начала российско-украинской войны.

Яна Зинкевич

Командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич лично вывезла в безопасное место 200 раненых солдат. 27-летняя Зинкевич также является одним из самых молодых депутатов украинского парламента и возглавляет подкомитет военной медицины.

Также Фокус писал , что людьми года по версии журнала People стали Мэттью Макконахи, Мила Кунис, Дженнифер Хадсон и Квинта Брансон.