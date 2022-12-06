Вісім українок потрапили до сотні найвпливовіших жінок у 2022 році за версією BBC

До списку 100 найвпливовіших жінок 2022 року за версією BBC увійшли вісім українок.

Related video

BBC опублікувади список зі 100 жінок зі всієї планети, які надихають та впливають на світ у 2022 році. Серед них — вісім українок. Зазначається, що цього року ВВС попросили попередніх "100 впливових жінок" призначити нинішніх.

Олена Зеленська

Перша леді України активно працювала над покращенням прав жінок та просуванням української культури. Після початку повномасштабної війни Росії проти України вона стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США. Нині вона більшою мірою займається підтримкою психічного здоров'я дітей та сімей, травмованих війною.

Юлія Паєвська

Українська парамедикиня з позивним "Тайра", провела у російському полоні понад три місяці. Її захопили, коли вона допомагала евакуювати мирних жителів з Маріуполя. Завдяки натільній камері вона задокументувала роботу своєї команди в місті під облогою. Згодом ці кадри передали ЗМІ.

Марина Вязовська

Математикиня Марина Вязовська стала другою жінкою в історії, яка виграла престижну медаль Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики.

Крістіна Бердинських

Журналістка їздила країною та робила репортажі з постраждалих від російських обстрілів регіонів. Раніше вона створила e-People, проєкт у соціальних мережах про учасників Євромайдану в Україні, який згодом став книгою.

Олександра Матвійчук

Юристка з прав людини очолює Центр громадянських свобод уже 15 років. Цього року Центр став одним з лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Ірина Кондратова

Педіатриня разом з командою облаштували родову палату у підвалі Харківського обласного перинатального центру та ризикували життям, щоб залишитися в реанімації з немовлятами, яких неможливо було перемістити, навіть коли звучали сирени повітряної тривоги та були обстріли міста.

Юлія Сачук

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю Fight For Right. Вона постійно співпрацювала з міжнародними організаціями щодо координації планів евакуації, щоб урятувати життя тисяч українців з інвалідністю після початку російсько-української війни.

Яна Зінкевич

Командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич особисто вивезла у безпечне місце 200 поранених солдатів. 27-річна Зінкевич також є однією з наймолодших депутаток українського парламенту та очолює підкомітет військової медицини.

Також Фокус писав, що людьми року за версією журналу People стали Меттью Мак-Конагей, Міла Куніс, Дженніфер Гадсон та Квінта Брансон.