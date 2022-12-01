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Стиль життя

Журнал People назвав людей року

Міла Куніс актриса, Міла Куніс допомога Україні, Квінта Брансон актриса, Меттью Макконахі актор, Меттью Макконахі фільми
Фото: people.com

Людьми року за версією журналу People стали Меттью Мак-Конагей, Міла Куніс, Дженніфер Гадсон і Квінта Брансон.

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Про заслуги знаменитостей, які стали приводом для редакції удостоїти їхнє почесне звання, написали на сайті відомого глянцю.

39-річна американська акторка Міла Куніс стала людиною року за версією People, оскільки допомагала рідній Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Уродженка Чернівців разом із чоловіком, 44-річним актором Ештоном Катчером, зібрали для України понад 37 мільйонів доларів.

41-річна американська акторка та співачка Дженніфер Гадсон створила соціальне телешоу для людей, щоб кожен міг "відчувати себе залученим". Крім того, знаменитість стала наймолодшою жінкою, яка досягла статусу ЕГОТ — вона має "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".

32-річна американська письменниця й акторка Квінта Брансон створила проєкт, який стирає межі між поколіннями — Abbott Elementary. Це ситком, гумор якого зрозумілий як молоді, так і дорослим людям. "Я думаю, що це духовно, я думаю, що це зцілює", — сказала володарка "Еммі".

53-річний знаменитий голлівудський актор Меттью Мак-Конагей приїхав у своє рідне місто Ювалд у штаті Техас (США) відразу після того, як там сталася масова стрілянина в травні 2022 року. Через трагедію багатьом жителям довелося виїхати, а сім'ї жертв були розбиті горем. Актор зі своєю дружиною Каміллою поспілкувався з батьками, які втратили дітей. Багато хто з них говорив, що не хоче повторення трагедії, а для цього необхідно провести реформу зброї. Саме завдяки власнику "Оскара" вже за місяць Конгрес ухвалив історично важливий федеральний закон про зброю.

Нагадаємо, Кріс Еванс визнаний найсексуальнішим чоловіком світу 2022 року.