Журнал People назвал людей года

Людьми года по версии журнала People стали Мэттью Макконахи, Мила Кунис, Дженнифер Хадсон и Квинта Брансон.

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О заслугах знаменитостей, которые стали поводом для редакции удостоить их почетного звания, написали на сайте известного глянца.

39-летняя американская актриса Мила Кунис стала человеком года по версии People, поскольку помогала родной Украине после полномасштабного вторжения России. Уроженка Черновцов вместе с супругом, 44-летнем актером Эштоном Катчером собрали для Украины более 37 миллионов долларов. ﻿

41-летняя американская актриса и певица Дженнифер Хадсон создала социальное телешоу для людей, чтобы каждый мог "чувствовать себя вовлеченным". Кроме того, знаменитость стала самой молодой женщиной, которая достигла статуса ЭГОТ – она обладает "Эмми", "Грэмми", "Оскаром" и "Тони".

32-летняя американская писательница и актриса Квинта Брансон создала проект, который стирает границы между поколениями – Abbott Elementary. Это ситком, юмор которого понятен как для молодежи, так и для взрослых людей. "Я думаю, что это духовно, я думаю, что это исцеляет", – сказала обладательница "Эмми".

53-летний знаменитый голливудский актер Мэттью Макконахи приехал в свой родной город Ювалд в штате Техас (США) сразу после того, как там произошла массовая стрельба в мае 2022 года. Из-за трагедии многим жителям пришлось уехать, а семьи жертв были разбиты горем. Актер со своей супругой Камиллой пообщался с родителями, потерявших детей. Многие их них говорили, что не хотят повторения трагедии, а для этого необходимо провести реформу оружия. Именно благодаря обладателю "Оскара" уже через месяц Конгресс принял исторически важный федеральный закон об оружии.

Напомним, Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной мира 2022 года.