Король Карл III посетил храм в носках и с тюрбаном на голове

Монарх посетил Лутон и пообщался с волонтерами.

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Король Карл III посетил сикхский храм, недавно построенный Гуру Нанак Гурдвара, в Лутоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время своего однодневного визита 74-летний король снял обувь и покрыл голову серо-белым клетчатым тюрбаном в знак смирения и уважения.

Во время встречи с волонтерами в храме Карл также делал традиционный жест намасте, который он часто использовал в качестве приветствия во время пандемии вместо рукопожатия.

Кроме того, во время нахождения в молитвенном зале храма, король надел на шею традиционную шаль для медитаций.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

Его приветствовал профессор Гурч Рандхава, член сикхской конгрегации в Гурдваре, заместитель лейтенанта и директор Института медицинских исследований Бедфордширского университета.

Он также встретился с волонтерами, которые руководят сикхской школой, и имел возможность поговорить со студентами, изучающими панджаби и традиционную музыку.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

Напомним, король Карл III, посетивший город Лутон в Бедфордшире, снова подвергся атаке куриными яйцами, которыми в него запустил мужчина из толпы. Хулигана уже арестовали, а монарх как ни в чем не бывало продолжил пожимать руки представителям общественности