Король Карл III відвідав храм у шкарпетках та з тюрбаном на голові

Монарх відвідав Лутон та поспілкувався з волонтерами.

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Король Карл III відвідав сикхський храм, нещодавно збудований Гуру Нанак Гурдвара, у Лутоні. Про це повідомляє Daily Mail.

Під час свого одноденного візиту 74-річний король зняв взуття та покрив голову сіро-білим картатим тюрбаном на знак смирення та поваги.

Під час зустрічі з волонтерами у храмі Карл також робив традиційний жест намасте, який він часто використовував як привітання під час пандемії замість рукостискання.

Крім того, під час перебування у молитовному залі храму король одягнув на шию традиційну шаль для медитацій.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

Його вітав професор Гурч Рандхава, член сикхської конгрегації у Гурдварі, заступник лейтенанта та директор Інституту медичних досліджень Бедфордширського університету.

Він також зустрівся з волонтерами, які керують сикхською школою, та мав можливість поговорити зі студентами, які вивчають панджабі та традиційну музику.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Карл III, який відвідав місто Лутон у Бедфордширі, знову зазнав атаки курячими яйцями, якими в нього запустив чоловік із натовпу. Хулігана вже заарештували, а монарх, як ні в чому не бувало, продовжив тиснути руки представникам громадськості.