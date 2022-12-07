Режиссер "Отпуска по обмену" опроверг слухи о выходе продолжения

В настоящее время сиквела нет в разработке.

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72-летняя американский режиссер Нэнси Мейерс, которая написала сценарий и сняла рождественскую романтическую комедию 2006 года, опровергла слухи о предстоящих съемках второй части. Об этом пишет People.

"Так много DM об этом — извините, но это неправда. ❤️", — написала Мейерс в Instagram-аккаунте вместе со снимком экрана из статьи, в которой сообщается, что сиквел готовится с возвращением оригинального актерского состава.

В комментариях поклонники культового фильма писали, что расстроены такой новостью.

"Отпуск по обмену" — один из самых успешных фильмов в своем роде, которым до сих пор ежегодно наслаждаются миллионы поклонников во всем мире. Съемки стоили 70 млн фунтов стерлингов, но затем собрали в прокате более 200 млн фунтов стерлингов, прежде чем стать основным сезонным фильмом

Напомним, накануне стало известно, что 50-летняя актриса Кэмерон Диас, 47-летняя актриса Кейт Уинслет, 49-летний актер Джуд Лоу и 53-летний актер Джек Блэк дали свое согласие на съемку продолжения культового фильма "Отпуск по обмену".