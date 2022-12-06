Кэмерон Диас и Кейт Уинслет снимутся в культовом рождественском фильме спустя 17 лет

Рождественский фильм "Отпуск по обмену" получит продолжение спустя 17 лет.

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50-летняя актриса Кэмерон Диас, 47-летняя актриса Кейт Уинслет, 49-летний актер Джуд Лоу и 53-летний актер Джек Блэк дали свое согласие на съемку продолжения культового фильма "Отпуск по обмену". Об этом сообщает The Sun

Отмечается, что съемки начнутся уже в следующем году. Они пройдут в Великобритании, а также в ряде других стран.

Это один из самых успешных фильмов в своем роде, которым до сих пор ежегодно наслаждаются миллионы поклонников во всем мире. Съемки стоили 70 млн фунтов стерлингов, но затем собрали в прокате более 200 млн фунтов стерлингов, прежде чем стать основным сезонным фильмом

"Это будет смешно, остро и трогательно — именно то, что все хотят на Рождество", — пишет издания со ссылкой на собственных источники.

Напомним, появились первые фото со съемок фильма о известной фотожурналистке Ли Миллер, где главную роль исполнит Кейт Уинслет.

Также Фокус писал, что голливудская актриса Кэмерон Диас давно не снимается в кино и редко выходит в свет. Однако на днях знаменитость попала в кадр папарацци вместе с мужем Бенджи Мэдденом, когда они направлялись на свидание в ресторане Sparrow Italia в Лондоне.