Кемерон Діас і Кейт Вінслет знімуться в культовому різдвяному фільмі через 17 років

Різдвяний фільм "Відпочинок за обміном" отримає продовження через 17 років.

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50-річна актриса Кемерон Діас, 47-річна актриса Кейт Вінслет, 49-річний актор Джуд Лоу та 53-річний актор Джек Блек дали свою згоду на зйомку продовження культового фільму "Відпочинок за обміном". Про це повідомляє The Sun

Зазначається, що зйомки розпочнуться вже наступного року. Вони пройдуть у Великій Британії, а також у низці інших країн.

Це один з найуспішніших фільмів у своєму роді, яким досі щороку насолоджуються мільйони шанувальників у всьому світі. Зйомки коштували 70 млн фунтів стерлінгів, але потім зібрали в прокаті понад 200 млн фунтів стерлінгів, перш ніж стати основним сезонним фільмом

"Це буде смішно, гостро і зворушливо — саме те, що всі хочуть на Різдво", — пише видання з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, з'явилися перші фото зі зйомок фільму про відому фотожурналістку Лі Міллер, де головну роль виконає Кейт Вінслет.

Також Фокус писав, що голлівудська актриса Кемерон Діас давно не знімається в кіно і рідко виходить у світ. Однак днями знаменитість потрапила в кадр папараці разом з чоловіком Бенджі Медденом, коли вони прямували на побачення у ресторані Sparrow Italia у Лондоні.