Режисер "Відпочинок за обміном" спростував чутки про вихід продовження

Нині сиквелу немає в розробці.

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72-річна американська режисерка Ненсі Меєрс, яка написала сценарій і зняла різдвяну романтичну комедію 2006 року, спростувала чутки про майбутні зйомки другої частини. Про це пише People.

"Так багато DM про це — вибачте, але це неправда. ❤️", — написала Меєрс в Instagram-акаунті разом зі знімком екрану зі статті, де повідомляється, що сиквел готується з поверненням оригінального акторського складу.

У коментарях шанувальники культового фільму писали, що засмучені такою новиною.

"Відпочинок за обміном" — один із найуспішніших фільмів у своєму роді, яким досі щороку насолоджуються мільйони шанувальників у всьому світі. Зйомки коштували 70 млн фунтів стерлінгів, але потім зібрали в прокаті понад 200 млн фунтів стерлінгів, перш ніж стати основним сезонним фільмом.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 50-річна акторка Кемерон Діас, 47-річна акторка Кейт Уінслет, 49-річний актор Джуд Лоу та 53-річний актор Джек Блек дали свою згоду на зйомку продовження культового фільму "Відпочинок за обміном".