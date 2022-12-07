Бывшая модель заявила, что у нее был роман с Доди Аль-Файедом одновременно с принцессой Дианой

Энни Кардон, девушка с обложки Playboy, утверждает, что у нее был страстный роман с последним возлюбленным принцессы Дианы.

Related video

Энни Кардон, бывшая модель Playboy, а ныне борец за права женщин, сделала сенсационное заявление, заявив, что именно она, а не принцесса Диана была последней страстью Доди Аль-Файеда. Об этом пишет Daily Mail.

В эфире Channel 5 Энни Кардон сообщила, что в летом 1997 года сын египетского миллиардера и продюсер Доди Аль-Файед встречался не только с принцессой Дианой, но и с нею.

Фото: Getty Images

25 лет назад еще одна известна модель, Керри Фишер, заявляла, что Доди был с ней помолвлен. Она утверждала, что он сделал ей предложение в ноябре 1997 года, спросив у родителей разрешения.

"Многие люди не понимают, что тем же летом, когда Доди встречался с принцессой Дианой и Келли Фишер, он также встречался со мной", — сказала мисс Кардон.

По ее словам, у нее был "фантастический роман" с наследником Harrods, когда он ухаживал за принцессой.

"Я не говорила о своих отношениях с Доди в течение 25 лет, потому что в то время, когда произошла авария, я не чувствовала, что это уместно. Но сейчас я поняла, что пришло время сказать правду, выйти вперед и поговорить о том, кем он был на самом деле, о человеке, которого я любила", — заявила бывшая модель Playboy.

[ + – ] Энни Кардон утверждает, что у нее был роман с Доди Аль-Файедом

Она утверждает, что познакомилась с наследником Harrods летом 1996 года в лондонском ночном клубе Tramp, и у них был "фантастический роман, который длился почти год".

Также она упомянула о проблемах Доди с наркотиками.

"Мне довольно трудно об этом говорить, потому что я все еще его защищаю, но я видела, как он исчезал в туалетах с группами людей. Раньше это меня очень расстраивало. Я даже как-то бросила его на вечеринке из-за этого. Я видела как Доди употреблял наркотики, он пытался понравиться людям, вписаться, быть как все, и это стало проблемой", — утверждает Энни Кардон.

Однако отношения подошли к концу, поскольку мисс Кардон считала, что он потерял к ней интерес.

"Я чувствовала, что есть кто-то еще. Кто-то другой и очень крутой. Когда он был со мной, физически, он был другим. Мне этого хватило. Это была не та жизнь, которую я хотела. Я собиралась расстаться с ним. Я пришла к нему и сказала: "Это американские горки, на которых я больше не хочу находиться. Я люблю тебя, но я больше не хочу быть с тобой. Я заслуживаю лучшего". Он упал на пол. Он рыдал, умолял меня остаться и дать ему еще один шанс… Я просто не мог поверить в то, что видела. Я была в шоке", — рассказада Энни Кардон.

Только 10 августа 1997 года, когда в газете были опубликованы фотографии Доди, целующего принцессу Диану, Энни поняла, кто ее соперница.

Упомянула она и об откровениях Келли Фишер, которая рассказывала, что встретила Доди Аль-Файеда в 1996 году и была с ним помолвлена.

[ + – ] Келли Фишер заявляла, что была помолвлена с Доди

"Я была шокирована, когда увидела, как эта женщина заявила, что была помолвлена с моим парнем, когда мы были вместе. Это открыло мне глаза", — призналась Энни.

Больше откровений бывших девушек Доди будет предстоящем документальном фильме Channel 5 "Dodi: Last Days of a Playboy", который выходит на этйо неделе.

Напомним, Доди Аль-Файед и принцесса Диана, по до конца неподтвержденным данным, были любовниками в последний год ее жизни. Она отдыхала на яхте его отца, миллиардера Мохаммеда Аль-Файдеда. И они вместе были в автомобиле, когда тот попал в ДТП в Париже. Доди погиб на месте. Его отец позже установил скульптуру Доди и Дианы в принадлежащем ему универмаге Harrods.