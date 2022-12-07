Колишня модель заявила, що в неї був роман із Доді Аль-Файєдом одночасно з принцесою Діаною

Енні Кардон, дівчина з обкладинки Playboy, стверджує, що вона мала пристрасний роман із останнім коханим принцеси Діани.

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Енні Кардон, колишня модель Playboy, а нині борчиня за права жінок, зробила сенсаційну заяву, заявивши, що саме вона, а не принцеса Діана була останньою пристрастю Доді аль-Файєда. Про це пише Daily Mail.

В ефірі Channel 5 Енні Кардон повідомила, що влітку 1997 року син єгипетського мільярдера та продюсер Додіа аль-Файєд зустрічався не лише з принцесою Діаною, а й із нею.

Фото: Getty Images

25 років тому ще одна відома модель Керрі Фішер заявляла, що Доді був із нею заручений. Вона стверджувала, що він зробив їй пропозицію в листопаді 1997 року, запитавши в батьків дозволу.

"Багато людей не розуміють, що того ж літа, коли Доді зустрічався з принцесою Діаною та Келлі Фішер, він також зустрічався зі мною", — сказала міс Кардон.

За її словами, у неї був "фантастичний роман" зі спадкоємцем Harrods, коли він залицявся до принцеси.

"Я не говорила про свої стосунки з Доді протягом 25 років, тому що тоді, коли сталася аварія, я не відчувала, що це доречно. Але зараз я зрозуміла, що настав час сказати правду, вийти вперед і поговорити про те, ким він був насправді, про людину, яку я кохала", — заявила колишня модель Playboy.

[ + – ] Енні Кардон стверджує, що в неї був роман із Доді аль-Файєдом

Вона стверджує, що познайомилася зі спадкоємцем Harrods улітку 1996 року в лондонському нічному клубі Tramp, і вони мали "фантастичний роман, який тривав майже рік".

Також вона згадала проблеми Доді з наркотиками.

"Мені досить важко про це говорити, тому що я все ще його захищаю, але я бачила, як він зникав у туалетах із групами людей. Раніше це мене дуже засмучувало. Я навіть якось кинула його на вечірці через це. Я бачила, як Доді вживав наркотики, він намагався сподобатися людям, вписатися, бути як усі, і це стало проблемою", — стверджує Енні Кардон.

Однак стосунки добігли кінця, оскільки міс Кардон вважала, що він втратив до неї інтерес.

"Я відчувала, що є ще хтось. Хтось інший і дуже крутий. Коли він був зі мною, фізично, він був іншим. З мене було досить. Це було не те життя, яке я хотіла. Я збиралася розлучитися з ним. .Я прийшла до нього й сказала: "Це американські гірки, на яких я більше не хочу бути. Я люблю тебе, але більше не хочу бути з тобою. Я заслуговую на краще". Він упав на підлогу. Він ридав, благав мене залишитися й дати йому ще один шанс... Я просто не могла повірити в те, що бачила. Я була в шоці", — розповідає Енні Кардон.

Тільки 10 серпня 1997 року, коли в газеті було опубліковано фотографії Доді, який цілує принцесу Діану, Енні зрозуміла, хто її суперниця.

Згадала вона й про одкровення Келлі Фішер, яка розповідала, що зустріла Доді аль-Файєда в 1996 році та була заручена з ним.

[ + – ] Келлі Фішер заявляла, що була заручена з Доді

"Я була шокована, коли побачила, як ця жінка заявила, що була заручена з моїм хлопцем, коли ми були разом. Це розплющило мені очі", — зізналася Енні.

Більше одкровень колишніх дівчат Доді буде майбутньому документальному фільмі Channel 5 Dodi: Last Days of a Playboy, який виходить цього тижня.

Нагадаємо, Доді аль-Файєд і принцеса Діана, за до кінця непідтвердженими даними, були коханцями в останній рік її життя. Вона відпочивала на яхті його батька, мільярдера Мохаммеда аль-Файєда. І вони разом були в автомобілі, коли той потрапив у ДТП в Парижі. Доді загинув на місці. Його батько пізніше встановив скульптуру Доді й Діани в універмагу Harrods, що належить йому.