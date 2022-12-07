Лили Джеймс посетила престижную церемонию в "зефирном" образе

Знаменитость удивила своим нежным образом, ведь отличался от того, что она надевала ранее.

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33-летняя британская актриса Лили Джеймс (Лили Хлоя Нинетт Томсон) посетила ежегодную церемонию The Fashion Awards, которая проводится в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Для светского мероприятия звезда выбрала романтический аутфит от бренда Rodarte из коллекции осень-зима 2022.

На Джеймс было "зефирное" платье с пышными воланами и вышивкой серебристыми пайетками. У платья был высокий разрез, оголяющий ее стройные ноги.

Стоит отметить и нестандартную прическу актрисы, напоминающую бант, а также украшения с бриллиантами, которые лаконично дополняли аутфит Лили.

Длительное время звезда Лили Джеймс появлялась в сексуальных образах от Versace с вырезами и глубокими декольте. Особенно образ сексуальной красотки она активно продвигала в период выхода сериала "Пэм и Томми", где сыграла легендарную Памелу Андерсон.

Что ж, вероятно, актриса решила немного отойти от подобных нарядов и вернуться к "образам принцессы".

Ранее Фокус писал о культовом образе Памелы Андерсон в красном купальнике, который в точности воспроизвела Лили Джеймс на съемках "Пэм и Томми".