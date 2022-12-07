Лілі Джеймс відвідала престижну церемонію в "зефірному" образі

Знаменитість здивувала своїм ніжним образом, адже він відрізнявся від того, що вона одягала раніше.

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33-річна британська акторка Лілі Джеймс (Лілі Хлоя Нінетт Томсон) відвідала щорічну церемонію The Fashion Awards, яка проводиться в Королівському Альберт-холі в Лондоні. Про це повідомляє Daily Mail.

Для світського заходу зірка обрала романтичний аутфіт від бренду Rodarte із колекції осінь-зима 2022 року.

На Джеймс була "зефірна" сукня з пишними воланами та вишивкою сріблястими паєтками. Сукня мала високий розріз, що оголював її стрункі ноги.

Варто відзначити й нестандартну зачіску акторки, що нагадувала бант, а також прикраси з діамантами, які лаконічно доповнювали аутфіт Лілі.

Тривалий час зірка Лілі Джеймс з'являлася в сексуальних образах від Versace з вирізами та глибокими декольте. Особливо образ сексуальної красуні вона активно просувала в період виходу серіалу "Пем і Томмі", де зіграла легендарну Памелу Андерсон.

Що ж, мабуть, акторка вирішила трохи відійти від подібного вбрання та повернутися до "образів принцеси".

Раніше Фокус писав про культовий образ Памели Андерсон у червоному купальнику, який точно відтворила Лілі Джеймс на зйомках "Пем і Томмі".