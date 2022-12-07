Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Иван Ургант не будет вести "Золотой граммофон" впервые за 15 лет

иван ургант, золотой граммофон, филипп киркоров, ведущий, нет войне
Фото: Скриншот | Иван Ургант и Филипп Киркоров на "Золотом граммофоне"

Ургант перестал появляться на российском телевидении с конца февраля 2022 года, когда он опубликовал пост с подписью "нет войне".

Related video

Известного российского шоумена и телеведущего Ивана Урганта отстранили от участия в церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Он вел церемонию 15 лет. Об этом сообщил организатор премии "Русская медиагруппа".

Точнее, в сообщении нет ни слова об Иване Урганте, просто сообщается, что в этом году ведущими церемонии, которая пройдет 10 декабря, станут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

"В этом году ответственная миссия досталась яркой харизматичной актрисе Екатерине Скулкиной и ироничному и обаятельному актеру и телеведущему Вадиму Галыгину", — сказано в сообщении.

И отмечается, что за годы существования премии "Золотой Граммофон" ведущими церемонии были "самые яркие звезды шоу-бизнеса и шоумены", без уточнения, кто именно были эти шоумены.

Официальная причина отстранения Урганта не уточняется. Иван вел эту церемонию с 2008 года. Иногда к нему присоединялись и другие известные личности в мире российского шоу-бизнеса: Гарик Мартиросян, Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и другие.

Иван Ургант перестал появляться на российском телевидении с конца февраля 2022 года, вскоре после войны в Украине. Он написал пост в Instagram, опубликовав черный квадрат и написав: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

После этого их эфира убрали его шоу "Вечерний Ургант" — на Первом канале это объяснили тем, что развлекательные шоу "временно" не выходят в эфир из-за того, что эфирное время требуется для более важных программ.

Также появились слухи, что сам Иван Ургант уехал из России. Сам он опроверг эту информацию, хоть и начал продавать недвижимость в РФ.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не считает Урганта "врагом государства". В Госдуме, однако, его осудили и заявили, что Урганта на экраны возвращать нельзя.

Так, депутат Госдумы РФ Елена Драпеко заявила, что поступок Урганта "огорчил его отца".

"Папа то у него нормальный, а Ваня, видимо, решил спасти свое финансовое благополучие. Считаю, что Ваню нельзя возвращать в эфир. Артисты, предавшие страну и выступившие против спецоперации, не могут быть лицами федеральных каналов", — заявила политик.