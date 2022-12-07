Иван Ургант не будет вести "Золотой граммофон" впервые за 15 лет

Ургант перестал появляться на российском телевидении с конца февраля 2022 года, когда он опубликовал пост с подписью "нет войне".

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Известного российского шоумена и телеведущего Ивана Урганта отстранили от участия в церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Он вел церемонию 15 лет. Об этом сообщил организатор премии "Русская медиагруппа".

Точнее, в сообщении нет ни слова об Иване Урганте, просто сообщается, что в этом году ведущими церемонии, которая пройдет 10 декабря, станут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

"В этом году ответственная миссия досталась яркой харизматичной актрисе Екатерине Скулкиной и ироничному и обаятельному актеру и телеведущему Вадиму Галыгину", — сказано в сообщении.

И отмечается, что за годы существования премии "Золотой Граммофон" ведущими церемонии были "самые яркие звезды шоу-бизнеса и шоумены", без уточнения, кто именно были эти шоумены.

Официальная причина отстранения Урганта не уточняется. Иван вел эту церемонию с 2008 года. Иногда к нему присоединялись и другие известные личности в мире российского шоу-бизнеса: Гарик Мартиросян, Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и другие.

Иван Ургант перестал появляться на российском телевидении с конца февраля 2022 года, вскоре после войны в Украине. Он написал пост в Instagram, опубликовав черный квадрат и написав: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

После этого их эфира убрали его шоу "Вечерний Ургант" — на Первом канале это объяснили тем, что развлекательные шоу "временно" не выходят в эфир из-за того, что эфирное время требуется для более важных программ.

Также появились слухи, что сам Иван Ургант уехал из России. Сам он опроверг эту информацию, хоть и начал продавать недвижимость в РФ.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не считает Урганта "врагом государства". В Госдуме, однако, его осудили и заявили, что Урганта на экраны возвращать нельзя.

Так, депутат Госдумы РФ Елена Драпеко заявила, что поступок Урганта "огорчил его отца".

"Папа то у него нормальный, а Ваня, видимо, решил спасти свое финансовое благополучие. Считаю, что Ваню нельзя возвращать в эфир. Артисты, предавшие страну и выступившие против спецоперации, не могут быть лицами федеральных каналов", — заявила политик.