Іван Ургант не вестиме "Золотий грамофон" вперше за 15 років

Ургант перестав з'являтися на російському телебаченні з кінця лютого 2022 року, коли він опублікував пост з підписом "ні війні".

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Відомого російського шоумена та телеведучого Івана Урганта усунули від участі у церемонії вручення музичної премії "Золотий грамофон". Він вів церемонію 15 років. Про це повідомив організатор премії "Російська медіагрупа".

Точніше, у повідомленні немає жодного слова про Івана Урганта, просто повідомляється, що цього року провідними церемонії, яка пройде 10 грудня, стануть Катерина Скулкіна та Вадим Галигін.

"Цього року відповідальна місія дісталася яскравій харизматичній акторці Катерині Скулкіній та іронічному та привабливому актору та телеведучому Вадиму Галигіну", — сказано в повідомленні.

І зазначається, що за роки існування премії "Золотий Грамофон" провідними церемонії були "найяскравіші зірки шоубізнесу та шоумени", без уточнення, хто саме були ці шоумени.

Офіційна причина усунення Урганту не уточнюється. Іван вів цю церемонію з 2008 року. Іноді до нього приєднувалися інші відомі особи у світі російського шоубізнесу: Гарік Мартіросян, Дмитро Нагієв, Сергій Світлаков, Ксенія Собчак та інші.

Іван Ургант перестав з'являтися на російському телебаченні з кінця лютого 2022 року, невдовзі після війни в Україні. Він написав пост в Instagram, опублікувавши чорний квадрат і написавши: "Страх і біль. НІ ВІЙНІ".

Після цього його прибрали з ефіру шоу "Вечірній Ургант" — на Першому каналі це пояснили тим, що розважальні шоу "тимчасово" не виходять в ефір через те, що ефірний час потрібен для більш важливих програм.

Також з'явилися чутки, що сам Іван Ургант виїхав з Росії. Сам він спростував цю інформацію, хоч і почав продавати нерухомість у РФ.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не вважає Урганта "ворогом держави". У Держдумі, однак, його засудили та заявили, що Урганта на екрани повертати не можна.

Так, депутатка Держдуми РФ Олена Драпеко заявила, що вчинок Урганта "засмутив його батька".

"Тато то у нього нормальний, а Ваня, мабуть, вирішив врятувати свій фінансовий добробут. Вважаю, що Ваню не можна повертати в ефір. Артисти, які зрадили країну і виступили проти спецоперації, не можуть бути особами федеральних каналів", — заявила політикиня.