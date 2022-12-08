8 декабря 2022 года: Климентьев день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выходить из дома в темное время суток и жаловаться на холод.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Климента I, апостола от семидесяти. Он был одним из ближайших сподвижников апостола Петра, возглавил Римскую церковь в то время, когда выражение "папа Римский" еще не ассоциировалось с католической церковью.

Также 8 декабря — Всемирный день климата.

Что нельзя делать 8 декабря?

► выходить из дома в темное время суток

► жаловаться на холод

Народные поверья и приметы:

► на Клима зима клин клином вышибает

► мороз в этот день лютый случается, мужика погоняет

► в этот день любые важные дела следует начинать только натощак

► говорят, волки собираются возле избы родившегося в этот день

► петухи рано запели — к скорой оттепели

День ангела празднуют:

Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав

Родились сегодня:

1953 — Ким Бейсингер, американская киноактриса, певица и фотомодель, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус"

А также в этот день:

1868 — Во Львове основано просветительское общество "Просвита"

1955 — ПАСЕ утвердила нынешний флаг Евросоюза