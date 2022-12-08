8 декабря 2022 года: Климентьев день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выходить из дома в темное время суток и жаловаться на холод.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Климента I, апостола от семидесяти. Он был одним из ближайших сподвижников апостола Петра, возглавил Римскую церковь в то время, когда выражение "папа Римский" еще не ассоциировалось с католической церковью.
Также 8 декабря — Всемирный день климата.
Что нельзя делать 8 декабря?
► выходить из дома в темное время суток
► жаловаться на холод
Народные поверья и приметы:
► на Клима зима клин клином вышибает
► мороз в этот день лютый случается, мужика погоняет
► в этот день любые важные дела следует начинать только натощак
► говорят, волки собираются возле избы родившегося в этот день
► петухи рано запели — к скорой оттепели
День ангела празднуют:
Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав
Родились сегодня:
1953 — Ким Бейсингер, американская киноактриса, певица и фотомодель, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус"
А также в этот день:
1868 — Во Львове основано просветительское общество "Просвита"
1955 — ПАСЕ утвердила нынешний флаг Евросоюза