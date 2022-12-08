8 грудня 2022: Климентьєв день — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна виходити з дому в темний час доби та скаржитися на холод.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Климента I, апостола від сімдесяти. Він був одним із найближчих сподвижників апостола Петра, очолив Римську церкву в той час, коли вираз "папа Римський" ще не асоціювався з католицькою церквою.

Також 8 грудня — Всесвітній день клімату.

Чого не можна робити 8 грудня?

► виходити з дому в темний час доби;

► скаржитися на холод.

Народні повір'я та прикмети:

► на Клима зима клин клином вибиває;

► мороз у цей день лютий трапляється, мужика поганяє;

► у цей день будь-які важливі справи варто починати лише натщесерце;

► кажуть, вовки збираються біля хати того, хто народився цього дня;

► півні рано заспівали — до швидкої відлиги.

День ангела святкують:

Олександр, Андрій, Василь, Варлаам, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав

Народилися сьогодні:

1953 — Кім Бейсінгер, американська кіноакторка, співачка та фотомодель, володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус"

А також у цей день:

1868 — У Львові засновано просвітницьке товариство "Просвіта"

1955 — ПАРЄ затвердила нинішній прапор Євросоюзу