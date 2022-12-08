8 грудня 2022: Климентьєв день — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна виходити з дому в темний час доби та скаржитися на холод.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Климента I, апостола від сімдесяти. Він був одним із найближчих сподвижників апостола Петра, очолив Римську церкву в той час, коли вираз "папа Римський" ще не асоціювався з католицькою церквою.
Також 8 грудня — Всесвітній день клімату.
Чого не можна робити 8 грудня?
► виходити з дому в темний час доби;
► скаржитися на холод.
Народні повір'я та прикмети:
► на Клима зима клин клином вибиває;
► мороз у цей день лютий трапляється, мужика поганяє;
► у цей день будь-які важливі справи варто починати лише натщесерце;
► кажуть, вовки збираються біля хати того, хто народився цього дня;
► півні рано заспівали — до швидкої відлиги.
День ангела святкують:
Олександр, Андрій, Василь, Варлаам, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав
Народилися сьогодні:
1953 — Кім Бейсінгер, американська кіноакторка, співачка та фотомодель, володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус"
А також у цей день:
1868 — У Львові засновано просвітницьке товариство "Просвіта"
1955 — ПАРЄ затвердила нинішній прапор Євросоюзу