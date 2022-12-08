На аукционе продадут гитару королевы Марии-Антуанетты, обезглавленной на гильотине

Гитару королеве подарил ее супруг и она часто играла на ней перед гостями.

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На аукционе Aguttes продадут уникальный лот – гитару самой Марии-Антуанетты, французской королевы, обезглавленной в 1793 году, про которую было снято немало фильмов и сериалов. Об этом пишет Tatler.

Гитару Марии-Антуанетте подарил ее супруг, король Людовик XVI. Цена на уникальный музыкальный инструмент стартует с 80 тысяч евро.

Известно, что Мария-Антуанетта прославилась своими экстравагантными вкусами в одежде, ввела в моду огромные парики с украшениями и огромные юбки с фижмами. Но также она была талантливым музыкантом.

Современники описывали, что она часто собирала гостей в любимом дворце Малый Трианон, и играла перед ними на арфе, пианино или на гитаре.

Подаренная королеве гитара была сделана в Париже мастером Жаком-Филиппом Мишло примерно в 1775 году.

[ + – ] Гитара королевы Марии-Антуанетты Фото: Aguttes

Королева подарила гитару своей близкой подруге – маркизе де Ла Рошеламбер-Теваль.

Маркиза, урожденная Луиза Элизабет де Лостанж была крестницей Луи де Бурбона, дофина Франции, отца короля Людовика XVI. После замужества она стала фрейлиной принцессы Аделаиды де Франс (тети короля Людовика XVI).

Всего на несколько лет моложе Марии-Антуанетты, она стала ей близкой подругой и наперсницей.

Так, в письме от маркизы де Бомбель говорилось, что Луиза "играет и поет, как ангел", а еще один современник описывал концерт, данный королевой, на котором она пела с виконтессой де Ла Рошеламбер.

Гитара была новым и модным инструментом, который полюбился молодой королеве. Так, посетив концерт, данный в его честь Марией-Антуанеттой в 1784 году, король Швеции Густав III сказал, что она "очень хорошо поет для королевы".

Маркиза пережила бедствия Французской революции, бежав в Швейцарию, гитару унаследовал ее племянник Анри, маркиз де ла Рошеламбер, после ее смерти в 1835 году.

[ + – ] Гитара королевы Марии-Антуанетты Фото: Aguttes [ + – ] Гитара королевы Марии-Антуанетты Фото: Aguttes

Уникальный музыкальный инструмент оставался в семье более двух столетий. И хоть нет официального документа, подтверждающего, что гитара была подарена королевой, историки отмечают, что Мария-Антуанетта покупала много музыкальных инструментов и "с радостью дарила их", так что, учитывая засвидетельствованную близость королевы Марии-Антуанетты и маркизы де ла Рошеламбер, это вполне вероятно.

Корпус гитары сделан из розового дерева, инкрустирован красным деревом и украшен черным деревом и слоновой костью.

Первоначально на гитаре было пять струн, но в 1810 году ее пересобрали с шестью струнами.

Вещи знаменитой французской королевы Марии-Антуанетты обычно продаются по огромной цене. Считается, что артефакт вызовет интерес у государственных музеев, включая сам Версаль, а также у частных коллекционеров.

Напомним, ранее на аукционе были проданы бриллиантовые браслеты королевы. С молотка они ушли за 8 миллионов евро.