На аукціоні продадуть гітару королеви Марії-Антуанетти, знеголовленої на гільйотині

Гітару королеві подарував її чоловік, і вона часто грала на ній перед гостями.

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На аукціоні Aguttes продадуть унікальний лот — гітару самої Марії-Антуанетти, французької королеви, знеголовленої у 1793 році, про яку було знято чимало фільмів і серіалів. Про це пише Tatler.

Гітару Марії-Антуанетті подарував її чоловік, король Людовік XVI. Ціна на унікальний музичний інструмент стартує від 80 тисяч євро.

Відомо, що Марія-Антуанетта прославилася своїми екстравагантними уподобаннями в одязі, ввела в моду величезні перуки з прикрасами та величезні спідниці із фіжмами. Але вона була талановитою музиканткою.

Сучасники описували, що вона часто збирала гостей в улюбленому палаці Малий Тріанон і грала перед ними на арфі, піаніно або на гітарі.

Подарована королеві гітара була зроблена в Парижі майстром Жаком-Філіппом Мішло приблизно в 1775 році.

[ + – ] Гітара королеви Марії-Антуанетти Фото: Aguttes

Королева подарувала гітару своїй близькій подрузі — маркізі де Ла Рошеламбер-Теваль.

Маркіза, уроджена Луїза Елізабет де Лостанж, була хрещеницею Луї де Бурбона, дофіна Франції, батька короля Людовіка XVI. Після заміжжя вона стала фрейліною принцеси Аделаїди де Франс (тітки короля Людовіка XVI).

Усього на кілька років молодша за Марію-Антуанетту, вона стала їй близькою подругою і наперсницею.

Так, у листі від маркізи де Бомбель йшлось, що Луїза "грає і співає, як ангел", а ще один сучасник описував концерт, даний королевою, на якому вона співала з віконтесою де Ла Рошеламбер.

Гітара була новим і модним інструментом, який полюбився молодій королеві. Так, відвідавши концерт, даний на його честь Марією-Антуанеттою в 1784 році, король Швеції Густав III сказав, що вона "дуже добре співає для королеви".

Маркіза пережила лиха Французької революції, втікши у Швейцарію, гітару успадкував її племінник Анрі, маркіз де ла Рошеламбер, після її смерті в 1835 році.

[ + – ] Гітара королеви Марії-Антуанетти Фото: Aguttes [ + – ] Гітара королеви Марії-Антуанетти Фото: Aguttes

Унікальний музичний інструмент залишався у сім'ї понад два сторіччя. І хоча немає офіційного документа, що підтверджує, що гітара була подарована королевою, історики зазначають, що Марія-Антуанетта купувала багато музичних інструментів і "з радістю дарувала їх", тож, враховуючи засвідчену близькість королеви Марії-Антуанетти та маркізи де ла Рошеламбер, це цілком імовірно.

Корпус гітари виготовлений з рожевого дерева, інкрустований червоним деревом і прикрашений чорним деревом та слоновою кісткою.

Спочатку на гітарі було п'ять струн, але в 1810 році її перезібрали із шістьма струнами.

Речі знаменитої французької королеви Марії Антуанетти зазвичай продаються за величезною ціною. Вважається, що артефакт викликає інтерес у державних музеїв, враховуючи сам Версаль, а також приватних колекціонерів.

Нагадаємо, раніше на аукціоні було продано діамантові браслети королеви. З молотка вони пішли за 8 мільйонів євро.