Российский певец Николай Басков из-за болезни уже не может сам ходить

Однако он принял участие в съемках программы "Песня года"

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Российские таблоиды сообщают, что певец Николай Басков передвигается с посторонней помощью и состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Во время съемок новогодней программы "Песня года" Николай Басков вышел на сцену, опираясь на помощников, и прихрамывал. Состояние артиста вызвано операцией, которую он недавно перенес.

Инсайдеры рассказали, что Басков приехал на съемки ближе к полуночи, когда на площадке уже не было журналистов. Он исполнил песню в дуэте с Ларисой Долиной. По просьбе певца, их номер записывали без зрителей и репортеров.

Также было опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Баскова, с трудом спускается по лестнице в сопровождении помощника и хромает на одну ногу. Ролик снят после записи новогодней дискотеки "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", где выступил Басков. В зрительном зале гасили свет, когда певец выходил на сцену и уходил с нее, а во время музыкального номера он не передвигался по сцене. С журналистами он также отказался общаться.

[ + – ] Здоровье Баскова ухудшилось

Видео снял один из журналистов, проникнув на запись программы под видом участника массовки.

Состояние Баскова якобы ухудшилось после тяжелой операции на ногах. Ранее он появлялся в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" и удивил своим болезненным видом.

Певец Николай Басков известен своей поддержкой российского президента. Он даже заявлял, что "Путин — один из выдающихся правителей и политиков в Российской империи, СССР и России".

Басков поддерживает войну в Украине и заявлял, что украинских коллег-артистов для него "больше не существует".