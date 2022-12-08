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Стиль жизни

Российский певец Николай Басков из-за болезни уже не может сам ходить

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Фото: Скриншот | Николай Басков в последнее время изменился до неузнаваемости

Однако он принял участие в съемках программы "Песня года"

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Российские таблоиды сообщают, что певец Николай Басков передвигается с посторонней помощью и состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Во время съемок новогодней программы "Песня года" Николай Басков вышел на сцену, опираясь на помощников, и прихрамывал. Состояние артиста вызвано операцией, которую он недавно перенес.

Инсайдеры рассказали, что Басков приехал на съемки ближе к полуночи, когда на площадке уже не было журналистов. Он исполнил песню в дуэте с Ларисой Долиной. По просьбе певца, их номер записывали без зрителей и репортеров.

Также было опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Баскова, с трудом спускается по лестнице в сопровождении помощника и хромает на одну ногу. Ролик снят после записи новогодней дискотеки "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", где выступил Басков. В зрительном зале гасили свет, когда певец выходил на сцену и уходил с нее, а во время музыкального номера он не передвигался по сцене. С журналистами он также отказался общаться.

Здоровье Баскова ухудшилось

Видео снял один из журналистов, проникнув на запись программы под видом участника массовки.

Состояние Баскова якобы ухудшилось после тяжелой операции на ногах. Ранее он появлялся в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" и удивил своим болезненным видом.

Певец Николай Басков известен своей поддержкой российского президента. Он даже заявлял, что "Путин — один из выдающихся правителей и политиков в Российской империи, СССР и России".

Басков поддерживает войну в Украине и заявлял, что украинских коллег-артистов для него "больше не существует".