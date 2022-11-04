Российский певец Николай Басков удивил радикальными изменениями внешности

Басков сильно располнел и стал практически неузнаваем

Related video

Российский певец и поклонник политики Путина, поддерживающий войну РФ против Украины, Николай Басков шокировал радикальными переменами во внешности. Певец очень сильно располнел. Об этом пишет EG.

46-летний Басков явился на шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" и дал откровенное интервью, во время которого даже расплакался.

Он говорил о личных переживаниях, расплакался, когда вспомнил об отце, который умер в 2019 году и упомянул, что проведывал российских военных в госпитале.

Но зрителей поразила не эмоциональность Баскова, а радикальные изменения его внешности, он очень располнел и стал практически неузнаваем.

[ + – ] Николай Басков в начале карьеры Фото: Скриншот

Причем еще в сентябре он хвалил новую диету 16/8 и заявлял, что она помогает ему держать себя в форме.

Напомним, диета 16/8 очень популярна среди селебрити. Ее секрет в 16 часах голодания и 8 часах приема пищи почти без ограничений. Главное при этом — соблюдать интервалы.

Певец Николай Басков известен своей поддержкой российского президента. Он даже заявлял, что "Путин — один из выдающихся правителей и политиков в Российской империи, СССР и России".

Так же он поддержал войну так называемую "спецоперацию", как войну в Украине называют в РФ, заявив, что она не нарушает устав ООН. И сообщив, что "Россия войны не начинает, Россия их заканчивает".

Он заявлял, что украинских артистов, с которыми он "делил и сцену, и премии", для него больше не существует. А о своем звании народного артиста Украины, которое он получил на пять лет раньше, чем звание народного артиста РФ, высказался, заявив, что это "история из другой жизни".

Басков заявил, что гастролировать будет только по России, где ему "хорошо" и отметил, что хочет, чтоб РФ "уважали и отчасти боялись".

В июле Баскова на турецком курорте встретила девушка из Украины, которая прямо спросила у него почему, пока Россия каждый день бомбит украинские города, он веселится.

Басков на это ответил, что он не веселится, а отдыхает.