Баскова на турецком курорте застали врасплох вопросом о бомбежках Россией Украины (видео)

По информации СМИ, певец отдыхает в отеле, где сутки стоят полторы тысячи долларов.

Российский певец Николай Басков, который 25 февраля поддержал начало российского втордения в Украину, был замечен на отдыхе на турецком курорте. К нему подошла женщина, и, сказав, что она украинка, поинтересовалась, почему, пока Россия каждый день бомбит украиские города, он веселится.

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Басков, выслушав женщину, после недолгой паузы ответил:

"Я отдыхаю, а не веселюсь". Женщина, с которой он танцевал, увела его в сторону.

"Хорошо, я поняла. Слава Украине!" – парировала автор видео.

Как пишут СМИ, Басков поселился в отеле, где стоимость номера в сутки составляет более 1500 долларов.

Скандальный пост на странице Баскова о поддержке "спецоперации" появился на второй день после начала войны.

"Это самозащита России и защита ее союзников. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права, – написал он. – 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта", – написал он. Из-за обилия негативных комментариев артист ограничил доступ к публикации.

7 марта украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова, который в соцсетях оправдывал войну России против Украины. Тот в свою очередь отреагировал на заявление генпрокурора Украины и пожелал Ирине Венедиктовой "трибунала из-за совершаемых действий против народа".