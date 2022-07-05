Баскова на турецькому курорті зненацька застали питанням про бомбардування Росією України (відео)

За інформацією ЗМІ, співак відпочиває в готелі, де доба коштує півтори тисячі доларів.

Російського співака Миколу Баскова, який 25 лютого підтримав початок російського вторгнення в Україну, помічено на відпочинку на турецькому курорті. До нього підійшла жінка, і, сказавши, що вона українка, поцікавилася, чому, поки Росія щодня бомбардує українські міста, він веселиться.

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Басков, вислухавши жінку, після недовгої паузи відповів:

"Я відпочиваю, а не веселюся". Жінка, з якою він танцював, відвела його вбік.

"Добре, я зрозуміла. Слава Україні!" — відрізала авторка відео.

Як пишуть ЗМІ, Басков оселився в готелі, де вартість номера за добу становить понад 1500 доларів.

Скандальний пост на сторінці Баскова про підтримку спецоперації з'явився на другий день після початку війни.

"Це самозахист Росії та захист її союзників. Далі терпіти вбивства російськомовних громадян та нарощування військової та заявленої ядерної інфраструктури, спрямоване на наше знищення, ми не маємо права, — написав він. — 30 років безпринципного обману Росії Заходом завершено. Захід не хоче визнавати наші права, а Росія більше ніколи не погодиться на те, щоб її думку ігнорували, щоб її громадян вважали людьми другого ґатунку”, — написав він. Через велику кількість негативних коментарів артист обмежив доступ до публікації.

7 березня український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова, який у соцмережах виправдовував війну Росії проти України. Той зі свого боку відреагував на заяву Генпрокурора України та побажав Ірині Венедіктовій "трибуналу через дії проти народу".