Басков побажав генпрокурору України трибуналу через "підтримку дослідів з біологічною зброєю"

Співак пропагував та виправдовував війну, яку розв'язав Кремль в Україні. Також він звинувачував Захід у тому, що той "30 років обманював Росію", а США — у спробі "знищити РФ".

7 березня український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова, який у соцмережах виправдовував війну Росії проти України. Цього ж дня він відреагував та відповів на своїй сторінці в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, з 7 березня процесуальний статус Баскова на території України — підозрюваний.

"Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви скоїли злочин, покарання за яке передбачає позбавлення волі. Щобільше, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це в практичній площині означає, що в найближчому майбутньому вас затримають правоохоронні органи тієї країни, кордон якої ви перетнете”, — повідомила Ірина Венедіктова.

Російський співак Микола Басков відреагував на заяву і побажав Ірині Венедіктовій "трибуналу через дії проти народу":

"Почитав у ЗМІ, що Генпрокурор України називає мене підозрюваним. Ірина Венедіктова, сподіваюся, що незабаром на вас теж чекає. Тільки не розслідування і суд, а трибунал через дії проти вашого ж народу і через підтримку дослідів з біологічною зброєю на вашій території… І, звичайно, через підтримку фашизму на державному рівні… Ну і зі святом, що наступає, тільки не з 8 березня, а з 18 березня («День возз'єднання Криму з Росією» у РФ — ред.). Хто знає, той знає! І святкує!"

[ + – ] Реакція Миколи Баскова

Серед російських зірок кількість тих, хто підтримує рішення Володимира Путіна вдертися в Україну, невелика. Серед них співак Микола Басков та актор Іван Охлобистін. Фокус зібрав список відомих росіян, які виправдали агресію Путіна в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що Валерій Меладзе першим із російських діячів культури закликав зупинити війну Росії та України. Співак намагався схилити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Згодом цю тенденцію підтримали Алла Пугачова, Максим Галкін, Іван Ургант та інші представники російського шоубізнесу.