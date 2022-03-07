Басков пожелал генпрокурору Украины трибунала из-за "поддержки опытов с биологическим оружием"

Певец пропагандировал и оправдывал войну, которую развязал Кремль в Украине. Также он обвинял Запад в том, что тот "30 лет обманывал Россию", а США — в попытке "уничтожить РФ".

7 марта украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова, который в соцсетях оправдывал войну России против Украины. В этот же день он отреагировал и ответил на своей странице в Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, с 7 марта процессуальный статус Баскова на территории Украины — подозреваемый:

"Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете", — сообщила Ирина Венедиктова.

Российский певец Николай Басков отреагировал на заявление и пожелал Ирине Венедиктовой "трибунала из-за совершаемых действий против народа":

"Почитал в СМИ, что Генпрокурор Украины называет меня подозреваемым. Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждет. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне. Ну и с наступающим праздником, только не с 8 марта, а с 18 марта ("День воссоединения Крыма с Россией" в РФ — ред.). Кто знает, тот знает! И празднует!".

[ + – ] Реакция Николая Баскова

Среди российских звезд количество поддерживающих решение Владимира Путина вторгнуться в Украину невелико. Среди них — певец Николай Басков и актер Иван Охлобыстин. Фокус собрал список известных россиян, оправдавших агрессию Путина в Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что Валерий Меладзе первым из российских деятелей культуры призвал остановить войну России и Украины. Певец пытался склонить обе стороны сесть за стол переговоров. Позже эту тенденцию поддержали Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант и другие представители российского шоу-бизнеса.