Російський співак Микола Басков здивував радикальними змінами зовнішності

Басков сильно погладшав і став практично невпізнанним

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Російський співак та шанувальник політики Путіна, який підтримує війну РФ проти України, Микола Басков шокував радикальними змінами у зовнішності. Співак дуже сильно погладшав. Про це пише EG.

46-річний Басков з'явився на шоу Бориса Корчевнікова "Життя та доля" та дав відверте інтерв'ю, під час якого навіть розплакався.

Він говорив про особисті переживання, розплакався, коли згадав про батька, який помер у 2019 році, і згадав, що відвідував російських військових у госпіталі.

Але глядачів вразила не емоційність Баскова, а радикальні зміни його зовнішності, він дуже погладшав і став практично невпізнанним.

[ + – ] Микола Басков на початку кар'єри Фото: Скриншот

Причому ще у вересні він вихваляв нову дієту 16/8 і заявляв, що вона допомагає йому тримати себе у формі.

Нагадаємо, дієта 16/8 дуже популярна серед селебріті. Її секрет у 16 годинах голодування та 8 годинах їди майже без обмежень. Головне — дотримуватись інтервалів.

Співак Микола Басков відомий своєю підтримкою російського президента. Він навіть заявляв, що "Путін — один із видатних правителів і політиків у Російській імперії, СРСР та Росії".

Також він підтримав війну так звану "спецоперацію", як війну в Україні називають у РФ, заявивши, що вона не порушує статут ООН. І повідомивши, що "Росія війни не розпочинає, Росія їх закінчує".

Він заявляв, що українських артистів, із якими він "ділив і сцену, і премії", для нього більше не існує. А про своє звання народного артиста України, яке він отримав на п'ять років раніше за звання народного артиста РФ, висловився, заявивши, що це "історія з іншого життя".

Басков заявив, що гастролюватиме тільки Росією, де йому "добре, і зазначив, що хоче, щоб РФ "поважали і частково боялися".

У липні Баскова на турецькому курорті зустріла дівчина з України, яка прямо запитала його чому, поки Росія щодня бомбить українські міста, він веселиться.

Басков відповів, що він не веселиться, а відпочиває.