Російський співак Микола Басков через хворобу вже не може сам ходити

Однак він взяв участь у зйомках програми "Пісня року"

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Російські таблоїди повідомляють, що співак Микола Басков пересувається зі сторонньою допомогою і стан його здоров'я залишає бажати кращого. Про це пишуть "Аргументи та факти".

Під час зйомок новорічної програми "Пісня року" Микола Басков вийшов на сцену, спираючись на помічників, і накульгував. Стан артиста викликаний операцією, яку він нещодавно переніс.

Інсайдери розповіли, що Басков приїхав на зйомки ближче до півночі, коли на майданчику вже не було журналістів. Він виконав пісню у дуеті з Ларисою Долиною. На прохання співака їх номер записували без глядачів та репортерів.

Також було опубліковано відео, на якому видно, як людина, схожа на Баскова, насилу спускається сходами у супроводі помічника і кульгає на одну ногу. Ролик знято після запису новорічної дискотеки "Танці! Ялинка! МУЗ-ТВ!", де виступив Басков. У залі для глядачів гасили світло, коли співак виходив на сцену і йшов з неї, а під час музичного номера він не пересувався по сцені. Із журналістами він також відмовився спілкуватися.

[ + – ] Здоров'я Баскова погіршилося

Відео зняв один із журналістів, проникнувши на запис програми під виглядом учасника масовки.

Стан Баскова нібито погіршився після тяжкої операції на ногах. Раніше він з'являвся у програмі Бориса Корчевнікова "Життя і доля" та здивував своїм болючим виглядом.

Співак Микола Басков відомий своєю підтримкою російського президента. Він навіть заявляв, що "Путін — один із видатних правителів і політиків у Російській імперії, СРСР та Росії".

Басков підтримує війну в Україні та заявляв, що українських колег-артистів для нього "більше не існує".