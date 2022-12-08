Російський співак Микола Басков через хворобу вже не може сам ходити
Однак він взяв участь у зйомках програми "Пісня року"
Російські таблоїди повідомляють, що співак Микола Басков пересувається зі сторонньою допомогою і стан його здоров'я залишає бажати кращого. Про це пишуть "Аргументи та факти".
Під час зйомок новорічної програми "Пісня року" Микола Басков вийшов на сцену, спираючись на помічників, і накульгував. Стан артиста викликаний операцією, яку він нещодавно переніс.
Інсайдери розповіли, що Басков приїхав на зйомки ближче до півночі, коли на майданчику вже не було журналістів. Він виконав пісню у дуеті з Ларисою Долиною. На прохання співака їх номер записували без глядачів та репортерів.
Також було опубліковано відео, на якому видно, як людина, схожа на Баскова, насилу спускається сходами у супроводі помічника і кульгає на одну ногу. Ролик знято після запису новорічної дискотеки "Танці! Ялинка! МУЗ-ТВ!", де виступив Басков. У залі для глядачів гасили світло, коли співак виходив на сцену і йшов з неї, а під час музичного номера він не пересувався по сцені. Із журналістами він також відмовився спілкуватися.
Відео зняв один із журналістів, проникнувши на запис програми під виглядом учасника масовки.
Стан Баскова нібито погіршився після тяжкої операції на ногах. Раніше він з'являвся у програмі Бориса Корчевнікова "Життя і доля" та здивував своїм болючим виглядом.
Співак Микола Басков відомий своєю підтримкою російського президента. Він навіть заявляв, що "Путін — один із видатних правителів і політиків у Російській імперії, СРСР та Росії".
Басков підтримує війну в Україні та заявляв, що українських колег-артистів для нього "більше не існує".