9 декабря 2022 года: Юрьев день - что сегодня нельзя делать
Сегодня древние поверья запрещают ходить на охоту.
Что случилось в этот день:
Сегодня отмечается Юрьев день или день Егория Холодного. Праздник посвящен годовщине освящения киевского храма Георгия Победоносца. В народе этот день прозвали Юрьевым, ведь Юрий – одна из форм имени Георгий.
В мире 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией и Международный день памяти жертв геноцида.
Что нельзя делать 9 декабря?
► ходить на охоту
Народные поверья и приметы:
► увидеть в этот день иней – к хорошему урожаю
► старики слушали в этот день воду — бросали в прорубь горящие уголья из печи, угли шипели, вбирали в себя животворную силу речной воды. А после, из проруби ладонью зачерпнув несколько угольков, старики несли их курам и поросятам.
День ангела празднуют:
Афанасий, Георгий, Иннокентий, Федот и Иаков
Родились сегодня:
1863 — Борис Гринченко, украинский писатель, публицист, лексикограф и лингвист. Составитель первого словаря украинского языка
А также в этот день:
1917 — Курултай крымскотатарского народа провозгласил создание Крымской народной республики
2005 — в Лондоне завершена эксплуатация на линейных маршрутах "Рутмастеров" — знаменитых двухэтажных красных автобусов
1968 — американский ученый с немецкими, норвежскими и шведскими корнями Дуглас Энгельбарт представил впервые свое очередное изобретение — компьютерную мишку.