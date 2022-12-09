9 декабря 2022 года: Юрьев день - что сегодня нельзя делать

Сегодня древние поверья запрещают ходить на охоту.

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Что случилось в этот день:

Сегодня отмечается Юрьев день или день Егория Холодного. Праздник посвящен годовщине освящения киевского храма Георгия Победоносца. В народе этот день прозвали Юрьевым, ведь Юрий – одна из форм имени Георгий.

В мире 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией и Международный день памяти жертв геноцида.

Что нельзя делать 9 декабря?

► ходить на охоту

Народные поверья и приметы:

► увидеть в этот день иней – к хорошему урожаю

► старики слушали в этот день воду — бросали в прорубь горящие уголья из печи, угли шипели, вбирали в себя животворную силу речной воды. А после, из проруби ладонью зачерпнув несколько угольков, старики несли их курам и поросятам.

День ангела празднуют:

Афанасий, Георгий, Иннокентий, Федот и Иаков

Родились сегодня:

1863 — Борис Гринченко, украинский писатель, публицист, лексикограф и лингвист. Составитель первого словаря украинского языка

А также в этот день:

1917 — Курултай крымскотатарского народа провозгласил создание Крымской народной республики

2005 — в Лондоне завершена эксплуатация на линейных маршрутах "Рутмастеров" — знаменитых двухэтажных красных автобусов

1968 — американский ученый с немецкими, норвежскими и шведскими корнями Дуглас Энгельбарт представил впервые свое очередное изобретение — компьютерную мишку.