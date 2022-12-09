9 грудня 2022 року: Юр'їв день — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні стародавні повір'я забороняють ходити на полювання.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні відзначається Юр'їв день чи день Єгорія Холодного. Свято присвячене роковинам освячення київського храму Георгія Побідоносця. Наші пращури помітили, якщо у цей день вітер, то у цей день вшановується пам'ять святого.

У світі 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день пам'яті жертв геноциду.

Чого не можна робити 9 грудня?

► ходити на полювання

Народні повір'я та прикмети:

► побачити цього дня іній – до хорошого врожаю

► люди похилого віку слухали цього дня воду — кидали в ополонку вугілля, що горіло з печі, вугілля шипіло, вбирало в себе життєдайну силу річкової води. А потім, з ополонки долонею зачерпнувши кілька вуглин, старі несли їх курям і поросятам.

День ангела святкують:

Опанас, Георгій, Інокентій, Федот та Яків

Народилися сьогодні:

1863 — Борис Грінченко, український письменник, публіцист, лексикограф і лінгвіст. Упорядник першого словника української мови

А також у цей день:

1917 — Курултай кримськотатарського народу проголосив створення Кримської народної республіки

2005 — у Лондоні завершено експлуатацію на лінійних маршрутах "Рутмайстрів" — знаменитих двоповерхових червоних автобусів

1968 — американський вчений з німецьким, норвезьким і шведським корінням Дуглас Енгельбарт представив уперше свій черговий винахід — комп'ютерну мишку