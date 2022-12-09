Принцесса Шарлотта может получить более интересный титул, но есть два условия

Дочь принца и принцессы Уэльских сейчас третья в очереди на британский престол.

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В британских СМИ распространяется информация, что принцесса Шарлотта может получить новый титул от короля Карла III в знак эмоциональной дани к королеве. Ранее этот титул, предполагалось, должен был получить младший брат короля Карла, принц Эдвард. Об этом пишет Express.

Известно, что принцу Эдварду титул обещал его отец принц Филипп, последний владелец титула герцога Эдинбургского. Была даже некая договоренность, согласно которой Карл, вступив на престол, присвоит этот титул брату. Но пока что коронация не состоялась, однако присваивать титулы король может уже.

Для принцессы Шарлотты пророчат другой более важный титул в будущем – титул королевской принцессы, который с 1987 года принадлежит принцессе Анне. Титул даруется на всю жизнь, даже если наследница переживет своего родителя-монарха. Поэтому пока Анна жива, Шарлотта не может стать королевской принцессой. По этой причине отец Елизаветы II, король Георг VI, не смог сделать свою старшую дочь королевской принцессой, так как ее тетя, принцесса Мария, владела титулом в то время.

Титул королевской принцессы учредил Карл I для своей дочери, принцессы Марии, в 1962 году. С тех пор всего семь человек, включая 71-летнюю принцессу Анну, удостоились его носить. Хотя титул традиционно присваивают старшей дочери государя, он не является автоматическим. Последней королевской принцессой перед Анной была принцесса Мария — единственная дочь короля Георга V и королевы Марии, которая умерла в 1965 году. На протяжении 22 лет титул оставался вакантным, пока королева не даровала его своей дочери, принцессе Анне.

Фокус писал, что король Великобритании Карл III приберег титул герцогини Эдинбургской для внучки. Такой подарок дедушки станет чествованием памяти покойной Елизаветы II, которая носила этот титул до 1952 года, пока не стала править королевством.