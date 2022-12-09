Принцеса Шарлотта може отримати цікавіший титул, але є дві умови

Дочка принца та принцеси Уельських зараз третя у черзі на британський престол.

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У британських ЗМІ поширюється інформація, що принцеса Шарлотта може здобути новий титул від короля Карла III на знак емоційної данини до королеви. Раніше цей титул, передбачалося, мав отримати молодший брат короля Карла, принц Едвард. Про це пише Express.

Відомо, що принцу Едвардові титул обіцяв його батько принц Філіп, останній власник титулу герцога Единбурзького. Була навіть певна домовленість, згідно з якою Карл, вступивши на престол, надасть цей титул братові. Але поки що коронація не відбулася, проте надавати титули король може вже.

Для принцеси Шарлотти пророкують інший важливіший титул у майбутньому – титул королівської принцеси, який з 1987 належить принцесі Анні. Титул дарується на все життя, навіть якщо спадкоємиця переживе свого батька-монарха. Тому доки Анна жива, Шарлотта не може стати королівською принцесою. Тому батько Єлизавети II, король Георг VI, не зміг зробити свою старшу дочку королівською принцесою, оскільки її тітка, принцеса Марія, володіла титулом у той час.

Титул королівської принцеси заснував Карл I для своєї дочки, принцеси Марії, у 1962 році. З того часу всього семеро людей, враховуючи 71-річну принцесу Анну, удостоїлися його носити. Хоча титул традиційно надають старшій дочці государя, він не є автоматичним. Останньою королівською принцесою перед Анною була принцеса Марія – єдина дочка короля Георга V та королеви Марії, яка померла у 1965 році. Протягом 22 років титул залишався вакантним, доки королева не дарувала його своїй дочці, принцесі Анні.

Фокус писав, що король Великої Британії Карл III приберіг титул герцогині Единбурзької для внучки. Такий подарунок дідуся стане вшануванням пам'яті покійної Єлизавети II, яка мала цей титул до 1952 року, поки не почала правити королівством.