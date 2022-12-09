Не смотрите в глаза: почему не стоит сверлить кошку взглядом

Пристальный взгляд человека на кошку может ее напугать и вызвать агрессию.

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Большие и красивые глаза кошек многих завораживают своей глубиной, поэтому неудивительно, что появились мифы на тему того, чем опасно "заглядывание" в кошачью душу. Портал РetsКВ развеял суеверия на эту тему, пояснив, вместе с тем, почему же не стоит подолгу смотреть в глаза любимой Мурке или обожаемому Ваське.

Пристальный взгляд как угроза

Если человек очень внимательно смотрит животному в глаза, не моргая, кошка решит, что он бросает вызов ее доминированию, и это ее настораживает. Неудивительно, что подобное поведение хозяина его питомец может воспринимать как скрытую угрозу.

Поэтому при зрительном контакте с животным, чтобы его не напугать, лучше периодически моргать, отводить глаза в сторону, даже зевать. Кошка успокоится и воспримет это как дружеские сигналы и отсутствие опасности.

[ + – ] Прямой немигающий взгляд человека кошка воспринимает как угрозу Фото: Фокус

Азбука кошачьих глаз

Если кошка внимательно и не моргая смотрит на человека, в этом тоже есть свой посыл. Как правило, она хочет, чтобы хозяин что-то сделал для нее: покормил, выпустил в соседнюю комнату или на улицу, позволил сесть рядом с собой. Когда животное наблюдает, как человек работает, вяжет, убирает в доме, то есть занимается повседневными делами, это чаще всего говорит о любознательности. Кошки ненавидят что-либо упускать и часто будут следовать за хозяином, чтобы посмотреть, чем он занимается.

Иногда такое поведение указывает на то, что кошке скучно и она хочет внимания, поэтому будет мешать, залезая на стол с газетами и документами или на клавиатуру. Лучший способ это пресечь – уделить питомцу 10 минут и поиграть с ним.

Взгляд кошки может сигнализировать о разных эмоциях. Например, если кошка смотрит на человека и медленно моргает, это говорит об абсолютном доверии. Каждый раз, когда глаза кошки закрыты, она становится менее бдительной. Такое возможно только в том случае, если животное чувствует себя в полной безопасности.

Если глаза кошки большие, это означает, что они максимально открыты и часто имеют увеличенные (расширенные) зрачки. Это пропускает больше света и позволяет кошке по-настоящему сосредоточиться на том, на что она смотрит.

Почему кошка делает большие глаза?

Есть три причины, по которым у кошек могут быть большие глаза с расширенными зрачками:

Мало света;

Волнение, страх;

Выявление привязанности.

Первое, на что следует обратить внимание, — это язык тела кошки, когда ее зрачки расширены. Это поможет определить, в каком она настроении.

При слабом освещении зрачки кошек автоматически расширяются, пропуская больше света. Цвет их радужной оболочки почти скрыт, а глаза выглядят как большие черные круги.

Если не темно, а глаза кошки выглядят большими и черными, возможно, она взволнована. Их часто можно назвать большими глазами или непослушными глазами. Кошки возбуждаются, когда играют, озорничают или охотятся.

Фото: Фокус

Если у кошки большие зрачки, когда она смотрит на хозяина, а также трется о его ноги и мурлычет, то большие глаза, скорее всего, являются признаком привязанности. Таким образом кошка показывает свою любовь.

Напомним, почему кошки любят носиться по квартире ночью.