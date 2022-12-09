Не дивіться в очі: чому не варто свердлити кішку поглядом

Пильний погляд людини на кішку може її налякати й викликати агресію.

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Великі та красиві очі кішок багатьох зачаровують своєю глибиною, тому не дивно, що з'явилися міфи на тему того, чим небезпечне "заглядання" в котячу душу. Портал РetsКВ розвіяв забобони на цю тему, пояснивши водночас, чому ж не варто подовгу дивитися в очі улюбленій Мурці чи обожнюваному Ваську.

Пильний погляд як загроза

Якщо людина дуже уважно дивиться тварині у вічі, не кліпаючи, кішка вирішить, що вона кидає виклик її домінуванню, і це її насторожує. Не дивно, що подібну поведінку господаря його вихованець може сприймати як приховану загрозу.

Тому під час зорового контакту з твариною, щоб її не налякати, краще періодично кліпати, відводити очі вбік, навіть позіхати. Кішка заспокоїться та сприйме це як дружні сигнали та відсутність небезпеки.

[ + – ] Прямий немиготливий погляд людини кішка сприймає як загрозу Фото: Фокус

Абетка котячих очей

Якщо кішка уважно та не кліпаючи дивиться на людину, у цьому теж є своє посилання. Як правило, вона хоче, щоб господар щось зробив для неї: погодував, випустив у сусідню кімнату чи на вулицю, дозволив сісти поряд із собою. Коли тварина спостерігає, як людина працює, в'яже, прибирає в будинку, тобто займається повсякденними справами, це найчастіше свідчить про допитливість. Кішки ненавидять що-небудь пропускати й часто слідують за господарем, щоб подивитися, чим він займається.

Іноді така поведінка вказує на те, що кішці нудно й вона хоче уваги, тому вона заважатиме, залазячи на стіл із газетами й документами або на клавіатуру. Найкращий спосіб це припинити — приділити вихованцю 10 хвилин і пограти з ним.

Погляд кішки може сигналізувати про різні емоції. Наприклад, якщо кішка дивиться на людину та повільно кліпає, це говорить про абсолютну довіру. Щоразу, коли очі кішки заплющені, вона стає менш пильною. Таке можливе лише в тому випадку, якщо тварина почувається в повній безпеці.

Якщо очі кішки великі, це означає, що вони максимально відкриті й часто мають збільшені зіниці. Це пропускає більше світла й дозволяє кішці по-справжньому зосередитися на тому, на що вона дивиться.

Чому кішка робить великі очі?

Є три причини, чому в кішок можуть бути великі очі з розширеними зіницями:

Мало світла;

Хвилювання, страх;

Виявлення уподобання.

Перше, на що слід звернути увагу, — це мова тіла кішки, коли її зіниці розширені. Це допоможе визначити, в якому настрої.

У разі слабкого освітлення зіниці кішок автоматично розширюються, пропускаючи більше світла. Колір їхньої райдужної оболонки майже прихований, а очі мають вигляд великих чорних кіл.

Якщо не темно, а очі кішки великі та чорні, можливо, вона схвильована. Їх часто можна назвати великими очима чи неслухняними очима. Кішки збуджуються, коли грають, бешкетують або полюють.

Фото: Фокус

Якщо в кішки великі зіниці, коли вона дивиться на господаря, а також треться об його ноги та муркоче, то великі очі, швидше за все, є ознакою прихильності. Так кішка показує свою любов.

Нагадаємо, чому кішки люблять гасати по квартирі вночі.