Ленивые пирожки: простой рецепт любимого перекуса
По вкусу такие пирожки мало чем уступают традиционной выпечке.
Пирожки любят все, а вот готовить их – далеко не каждый, поскольку процесс этот затратный и по времени, и по ресурсам. Предлагаем альтернативу – ленивые пирожки с яйцом и луком. По вкусу они не особо уступают оригинальной выпечке, а вот времени на их приготовление понадобиться куда меньше.
Ленивые пирожки
Ингредиенты:
- Кефир – 500 гр;
- Мука – 400 гр;
- Яйца – 3 шт;
- Растительное масло – 2 ст. л;
- Сахар — 1 ч. л;
- Сода – 1/2 ч. л;
- Соль – по вкусу
Для начинки:
- Зеленый лук – 100-150 гр;
- Вареные куриные яйца – 5-6 шт;
Для пирожков:
- Масло растительное для обжарки
Способ приготовления:
Для начала необходимо подготовить все продукты. Кефир и яйца для теста должны быть комнатной температуры, чтобы пирожки получились пышнее, поэтому их лучше достать из холодильника заранее.
Яйца для начинки лучше отваривать 7-8 минут, чтобы они получились крутыми. После варки дать им полностью остыть. Лук помыть и высушить.
В глубокую миску разбить три яйца, добавить соль и сахар, слегка взбить венчиком. Затем туда же влить кефир и всыпать соду, снова хорошо перемешать. Далее влить растительное масло и снова все слегка взбить.
Просеянную муку ввести небольшими порциями в кефирно-яичную массу и хорошо вымешать венчиком. Тесто должно получиться, как густая сметана.
Яйца необходимо очистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками. Зеленый лук измельчить. Добавить лук и яйца в тесто и хорошо перемешать до однородного состояния. Можно оставить тесто на 10-15 минут, тогда пирожки получатся пышнее.
На разогретую сковородку с растительным маслом выкладывать тесто ложкой и жарить до золотистого цвета с обеих сторон, накрыв крышкой.
Подавать теплыми.
Такие пирожки долго не черствеют и остаются вкусными.
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