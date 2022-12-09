Ленивые пирожки: простой рецепт любимого перекуса

По вкусу такие пирожки мало чем уступают традиционной выпечке.

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Пирожки любят все, а вот готовить их – далеко не каждый, поскольку процесс этот затратный и по времени, и по ресурсам. Предлагаем альтернативу – ленивые пирожки с яйцом и луком. По вкусу они не особо уступают оригинальной выпечке, а вот времени на их приготовление понадобиться куда меньше.

Ленивые пирожки

Ингредиенты:

Кефир – 500 гр;

Мука – 400 гр;

Яйца – 3 шт;

Растительное масло – 2 ст. л;

Сахар — 1 ч. л;

Сода – 1/2 ч. л;

Соль – по вкусу

Для начинки:

Зеленый лук – 100-150 гр;

Вареные куриные яйца – 5-6 шт;

Для пирожков:

Масло растительное для обжарки

Способ приготовления:

Для начала необходимо подготовить все продукты. Кефир и яйца для теста должны быть комнатной температуры, чтобы пирожки получились пышнее, поэтому их лучше достать из холодильника заранее.

Яйца для начинки лучше отваривать 7-8 минут, чтобы они получились крутыми. После варки дать им полностью остыть. Лук помыть и высушить.

В глубокую миску разбить три яйца, добавить соль и сахар, слегка взбить венчиком. Затем туда же влить кефир и всыпать соду, снова хорошо перемешать. Далее влить растительное масло и снова все слегка взбить.

Просеянную муку ввести небольшими порциями в кефирно-яичную массу и хорошо вымешать венчиком. Тесто должно получиться, как густая сметана.

Яйца необходимо очистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками. Зеленый лук измельчить. Добавить лук и яйца в тесто и хорошо перемешать до однородного состояния. Можно оставить тесто на 10-15 минут, тогда пирожки получатся пышнее.

На разогретую сковородку с растительным маслом выкладывать тесто ложкой и жарить до золотистого цвета с обеих сторон, накрыв крышкой.

Подавать теплыми.

Такие пирожки долго не черствеют и остаются вкусными.

Напомним, как приготовить оладьи со вкусом пиццы.