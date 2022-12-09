Ліниві пиріжки: простий рецепт улюбленого перекусу

На смак такі пиріжки мало чим поступаються традиційній випічці.

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Пиріжки люблять усі, а ось готувати їх далеко не кожен, оскільки процес цей затратний і за часом, і за ресурсами. Пропонуємо альтернативу — ліниві пиріжки з яйцем та цибулею. На смак вони не надто поступаються оригінальній випічці, а ось часу на їх приготування знадобиться набагато менше.

Ліниві пиріжки

Складові:

Кефір — 500 г;

Борошно — 400 г;

Яйця — 3 шт.;

Рослинна олія — 2 ст. л.;

Цукор — 1 ч. л.;

Сода — 1/2 ч. л.;

Сіль до свого смаку

Для начинки:

Зелена цибуля — 100-150 г;

Варені курячі яйця — 5-6 шт.;

Для пиріжків:

Олія рослинна для обсмажування.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати усі продукти. Кефір і яйця для тіста повинні бути кімнатної температури, щоб пиріжки вийшли пишнішими, тому їх краще дістати з холодильника заздалегідь.

Яйця для начинки краще відварювати 7-8 хвилин, щоб вони вийшли крутими. Після варіння дати їм повністю охолонути. Цибулю помити й висушити.

У глибоку миску розбити три яйця, додати сіль та цукор, злегка збити віночком. Потім туди влити кефір і всипати соду, знову добре перемішати. Далі влити олію і знову все злегка збити.

Просіяне борошно ввести невеликими порціями в кефірно-яєчну масу і добре вимішати віночком. Тісто має вийти, як густа сметана.

Яйця необхідно очистити від шкаралупи та нарізати дрібними кубиками. Зелену цибулю подрібнити. Додати цибулю та яйця в тісто і добре перемішати до однорідного стану. Можна залишити тісто на 10-15 хвилин, тоді пиріжки вийдуть пишнішими.

На розігріту сковорідку з олією викладати тісто ложкою і смажити до золотистого кольору з обох боків, накривши кришкою.

Подавати теплими.

Такі пиріжки довго не черствіють і залишаються смачними.

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