Два в одному: оладки зі смаком піци

Приготування цієї страви займе набагато менше часу, ніж випічка піци.

Related video

Мало знайдеться тих, хто не любить піцу. Щоправда, враховуючи останні обставини, далеко не завжди виходить спекти піцу з хрусткою скоринкою в духовці через відсутність світла. Тому рекомендуємо приготувати оладки зі смаком піци. Готуються вони дуже швидко та сподобаються всім.

Оладки зі смаком піци

Інгредієнти:

шинка — 100 г;

твердий сир — 100 г;

помідор свіжий — 1 шт.;

кефір (жирність від 2,5%) — 200 мл;

яйця курячі — 2 шт;

сода — 1 ч. л. (без гірки);

борошно пшеничне — 200-230 г (до консистенції густої сметани)

сіль дрібна за смаком;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Шинку та помідор порізати на дрібні кубики, сир натерти на середній тертці.

Кефір змішати з яйцями і добре збити, додати борошно і негашену соду, все добре перемішати. Унаслідок вийде маса, що за консистенцією нагадує густу сметану. Туди ж відправити сир, помідори та шинку, посолити, все добре перемішати.

Смажити оладки на олії на розігрітій сковорідці на невеликому вогні до рум'яної скоринки, потім перевернути на інший бік.

Готові оладки спочатку викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Подавати їх найкраще теплими та зі сметаною.

Як приготувати піцу на сковороді, а також як зробити хліб без духовки.