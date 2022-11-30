Коли немає світла. Як приготувати хліб на сковороді

Для приготування хліба підійдуть найпростіші продукти.

Related video

Хліб — продукт №1 вдома. У зв'язку з постійними відключеннями світла у багатьох зникла можливість готувати його в хлібопічці або пекти в духовці. Кулінарна блогерка Ольга Мірошниченко розповіла, як можна приготувати хліб без використання електроприладів.

Хліб на сковороді

Складові:

Борошно — 450 г;

Дріжджі — 1,5 ч. л. (5 г);

Кефір (кімнатної температури) — 300-320 г;

Цукор — 1 ст. л;

Сіль — 1 ч. л;

Рафінована олія — 2 ст. л. + 1 ст. л. для обмазування.

З цього набору продуктів виходить хліб вагою приблизно 730 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти муку, додати сіль, цукор і сухі дріжджі, все перемішати. У муці зробити лунку і вилити туди теплий кефір. Кефір можна замінити водою або взяти у співвідношенні 1:1 (кефір і вода в рівних частинах). Замісити тісто. Після того, як все борошно додасте, тісто вийде липким. Туди ж влити олію, а потім вимішувати кілька хвилин. Тісто знову стане липкішим, але забивати тісто борошном не потрібно.

Руки змастити олією і зібрати тісто в грудку. Воно виходить м'яким та еластичним. Чисту миску для вистоювання тіста змастити олією без запаху, покласти в неї тісто і закрити посуд харчовою плівкою або рушником. Поставити його в тепле місце до збільшення обсягом мінімум удвічі. На це знадобиться 40-60 хвилин.

Потім тісто обім'яти, налити на стіл соняшникову олію і сформувати з тіста колобок.

Сковороду діаметром 24 см змастити олією, викласти на неї тісто, "розплющивши" його по всьому периметру, після чого залишити його на 15 хвилин, щоб воно відпочило і піднялося. Сковороду краще прикрити кришкою.

Під час випікання, щоб тісто не прилипло до кришки, краще накрити його високою мискою. Якщо сковорода глибока і має місце для підйому, цього робити не треба.

Випікати хліб на маленькому вогні приблизно 20 хвилин, після чого зняти миску, накрити хліб пергаментом, а зверху — тарілкою і перевернути, помістивши його назад на сковорідку, але вже на пергаменті. Накрити кришкою і в такий спосіб випікати ще 10-15 хвилин.

Як приготувати сметанник без випічки.