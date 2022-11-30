Когда нет света. Как приготовить хлеб на сковороде

Для приготовления хлеба подойдут самые простые продукты.

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Хлеб – продукт №1 в доме. В связи с постоянными отключениями света у многих пропала возможность готовить его в хлебопечке или печь в духовке. Кулинарный блогер Ольга Мирошниченко рассказала, как можно приготовить хлеб без использования электроприборов.

Хлеб на сковороде

Ингредиенты:

Мука – 450 гр;

Дрожжи – 1,5 ч. л (5 гр);

Кефир (комнатной температуры) – 300-320 гр;

Сахар — 1 ст. л;

Соль — 1 ч. л;

Рафинированное растительное масло – 2 ст. л +1 ст. л для обмазки.

Из этого набора продуктов получается хлеб весом примерно 730 гр.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку, добавить соль, сахар и сухие дрожжи, все перемешать. В муке сделать лунку и вылить туда теплый кефир. Кефир можно заменить водой либо же взять в соотношении 1:1 (кефир и вода в равных частях). Замесить тесто. После того, как вся мука будет вмешана, тесто получится липким. Туда же влить растительное масло, а затем вымешивать несколько минут. Тесто снова станет более липким, но забивать тесто мукой не нужно.

Руки смазать маслом и собрать тесто в комок. Оно получается мягким и эластичным. Чистую миску для расстойки теста смазать подсолнечным маслом без запаха, положить в нее тесто и закрыть посуду пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Поставить его в теплое место до увеличения в объеме минимум в два раза. На это понадобится 40-60 минут.

Затем подошедшее тесто обмять, налить на стол подсолнечное масло и сформировать из теста колобок.

Сковороду диаметром 24 см смазать маслом, выложить на нее тесто, "расплющив" его по всему периметру., после чего оставить его на 15 минут, чтобы оно отдохнуло и поднялось. Сковороду при этом лучше накрыть крышкой.

При выпекании, чтобы тесто не прилипло к крышке, лучше накрыть ее высокой миской. Если сковорода глубокая и имеет место для подъема, этого делать не надо.

Выпекать хлеб на самом маленьком огне примерно 20 минут, после чего снять миску, накрыть хлеб пергаментом, а сверху – тарелкой и перевернуть хлеб, поместив его обратно на сковородку, но уже на пергаменте. Накрыть крышкой и таким способом выпекать еще 10-15 минут.

Напомним, как приготовить сметанник без выпечки.