Два в одном: оладьи со вкусом пиццы

Приготовление этого блюда займет гораздо меньше времени, чем выпечка пиццы.

Related video

Мало найдется тех, кто не любит пиццу. Правда, учитывая последние обстоятельства, далеко не всегда получается испечь пиццу с хрустящей корочкой в духовке по причине отсутствия света. Поэтому рекомендуем приготовить оладьи со вкусом пиццы. Готовятся они очень быстро и понравятся всем.

Оладьи со вкусом пиццы

Ингредиенты:

Ветчина – 100 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Помидор свежий – 1 шт;

Кефир (жирность от 2,5%) – 200 мл;

Яйца куриные – 2 шт;

Сода – 1 ч. л. (без горки);

Мука пшеничная – 200-230 гр (до консистенции густой сметаны)

Соль мелкая по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Ветчину и помидор порезать на мелкие кубики, сыр натереть на средней терке.

Кефир смешать с яйцами и хорошо взбить, добавить муку и негашеную соду, все хорошо перемешать. В итоге получится масса, по консистенции напоминающая густую сметану. Туда же отправить сыр, помидоры и ветчину, посолить, все хорошо перемешать.

Жарить оладьи на растительном масле на разогретой сковородке на небольшом огне до румяной корочки, затем перевернуть на другую сторону.

Готовые оладьи сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Подавать их лучше всего теплыми и со сметаной.

Напомним, как приготовить пиццу на сковороде, а также как сделать хлеб без духовки.