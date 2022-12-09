Торт-салат "Оливье": оригинальный рецепт, чтобы разнообразить праздничный стол

Украсить такой торт можно зеленью, кусочками овощей и ветчины.

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Оливье на новогоднем столе – такая же неизменная традиция, как елка и подарки. Но если вам надоело готовить одно и то же блюдо из года в год, предлагаем сделать его по-новому – в виде торта. Так оно смотрится гораздо интереснее, но не теряет во вкусе.

Торт-салат "Оливье"

Ингредиенты:

Ветчина – 200-250гр;

Вареные яйца – 5-6;

Вареный в мундире картофель – 3-4 шт;

Вареная морковь – 3-4 шт;

Огурец соленый или маринованный – 2 шт;

Оливки – 50-70 гр;

Сыр твердый – 100 гр;

Горошек консервированный – 150-200 гр;

Майонез – 300 гр.

Зеленый лук.

Способ приготовления:

Картофель и морковь очистить от кожуры, затем все компоненты для оливье нарезать мелкими кубиками.

Формировать торт-салат необходимо на плоском блюде, использовав разъемную форму для выпечки, стенки которой обязательно нужно обернуть пищевой пленкой.

Первым слоем выложить картофель, посолить и поперчить по вкусу, смазать майонезом. Далее идет слой из половины огурцов с маслинами, затем – половина моркови, смазать майонезом.

Следующий слой – половина нарезанных яиц и горошек, смазать майонезом. Каждый слой необходимо уплотнять, чтобы торт не рассыпался.

Затем идет черед ветчины. Слой разровнять, смазать майонезом.

Далее выложить слоями оставшиеся ингредиенты. Каждый слой слегка посолить и поперчить, смазав затем майонезом. Верхний слой – натертый на мелкой терке сыр. Когда все слои готовы, снять форму. Бока "торта" смазать майонезом и обставить травкой из перьев зеленого лука.

Верх можно украсить половинками помидоров черри, яйцами и ветчиной.

Напомним, как приготовить оливье с новым вкусом.