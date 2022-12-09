Торт-салат "Оливье": оригинальный рецепт, чтобы разнообразить праздничный стол
Украсить такой торт можно зеленью, кусочками овощей и ветчины.
Оливье на новогоднем столе – такая же неизменная традиция, как елка и подарки. Но если вам надоело готовить одно и то же блюдо из года в год, предлагаем сделать его по-новому – в виде торта. Так оно смотрится гораздо интереснее, но не теряет во вкусе.
Торт-салат "Оливье"
Ингредиенты:
- Ветчина – 200-250гр;
- Вареные яйца – 5-6;
- Вареный в мундире картофель – 3-4 шт;
- Вареная морковь – 3-4 шт;
- Огурец соленый или маринованный – 2 шт;
- Оливки – 50-70 гр;
- Сыр твердый – 100 гр;
- Горошек консервированный – 150-200 гр;
- Майонез – 300 гр.
- Зеленый лук.
Способ приготовления:
Картофель и морковь очистить от кожуры, затем все компоненты для оливье нарезать мелкими кубиками.
Формировать торт-салат необходимо на плоском блюде, использовав разъемную форму для выпечки, стенки которой обязательно нужно обернуть пищевой пленкой.
Первым слоем выложить картофель, посолить и поперчить по вкусу, смазать майонезом. Далее идет слой из половины огурцов с маслинами, затем – половина моркови, смазать майонезом.
Следующий слой – половина нарезанных яиц и горошек, смазать майонезом. Каждый слой необходимо уплотнять, чтобы торт не рассыпался.
Затем идет черед ветчины. Слой разровнять, смазать майонезом.
Далее выложить слоями оставшиеся ингредиенты. Каждый слой слегка посолить и поперчить, смазав затем майонезом. Верхний слой – натертый на мелкой терке сыр. Когда все слои готовы, снять форму. Бока "торта" смазать майонезом и обставить травкой из перьев зеленого лука.
Верх можно украсить половинками помидоров черри, яйцами и ветчиной.
Напомним, как приготовить оливье с новым вкусом.