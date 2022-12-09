Торт-салат "Олів'є": оригінальний рецепт, щоб урізноманітнити святковий стіл

Прикрасити такий торт можна зеленню, шматочками овочів та шинки.

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Олів'є на новорічному столі — така сама постійна традиція, як ялинка та подарунки. Але якщо вам набридло готувати одну і ту ж страву з року в рік, пропонуємо зробити її по-новому — у вигляді торта. Так воно виглядає набагато цікавіше, але не втрачає смаку.

Торт-салат "Олів'є"

Складові:

Шинка – 200-250 г;

Варені яйця – 5-6 шт.;

Варена у мундирі картопля – 3-4 шт.;

Варена морква – 3-4 шт.;

Огірок солоний чи маринований – 2 шт.;

Оливки – 50-70 г;

Сир твердий – 100 г;

Горошок консервований – 150-200 г;

Майонез – 300 г;

Зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Картоплю та моркву очистити від шкірки, потім усі компоненти для олів'є нарізати дрібними кубиками.

Формувати торт-салат необхідно на плоскій тарілці, використавши роз'ємну форму для випічки, стінки якої обов'язково потрібно обернути харчовою плівкою.

Першим шаром викласти картоплю, посолити й поперчити до смаку, змастити майонезом. Далі йде шар із половини огірків з маслинами, потім — половина моркви, змастити майонезом.

Наступний шар — половина нарізаних яєць та горошок, змастити майонезом. Кожен шар необхідно ущільнювати, щоб торт не розсипався.

Потім йде черга шинки. Шар розрівняти, змастити майонезом.

Далі викласти шарами інгредієнти, що залишилися. Кожен шар злегка посолити і поперчити, потім змастивши майонезом. Верхній шар – натертий на дрібній тертці сир. Коли всі шари готові, зняти форму. Боки "торта" змастити майонезом і обставити травою з пір'я зеленої цибулі.

Верх можна прикрасити половинками помідорів чері, яйцями та шинкою.

Як приготувати олів'є з новим смаком.