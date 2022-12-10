10 декабря 2022 года: иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" - что сегодня нельзя делать
Древние поверья говорят, что сегодня нельзя рыбачить и впускать в дом старых, бедных и немощных людей.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит важнейший образ — икону Пресвятой Богородицы "Знамение", которую считают чудотворной. От "знамения" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.
Также вспоминают святого Романа Антиохийского, который имел дар исцеления телесных недугов и был отшельником. Святому Роману всегда молились об избавлении от бесплодия.
В мире 10 декабря — Всемирный день футбола и Международный день прав животных.
Что нельзя делать 10 декабря?
► плести и шить
► впускать в дом старых, немощных и бедных людей
► ходить на рыбалку
Народные поверья и приметы:
► багровая заря – к ветреной погоде
► по тучам да по звездам гадают о будущей погоде
► лес шумит – в ближайшее время оттепель будет
► на Романа рыбы ложатся в свои зимовальные ямы, на дно
► в это время у лосей отпадают старые рога, а в берлоге засыпает медведь
► в облачную погоду снег или дождь идет с перерывами – на метель
► если мех зайца покрыт пятнами – зима будет мягкой
День ангела празднуют: Всеволод, Роман, Яков, Николай, Палладий, Гавриил, Андрей, Василий, Борис, Федор, Алексей, Сергей, Иван, Дмитрий, Владимир, Иоасаф, Кронид, Ксенофонт, Аполлос, Серафим, Никон
Родились сегодня:
1957 — Майкл Кларк Дункан, американский актер
А также в этот день:
10 декабря 36 год до н. э. — первая дошедшая до нас стела с датой календаря майя (раскопки в Чьяпа-де-Корсо, Чьяпас, Мексика)
1768 — в Лондоне учреждена Королевская Академия художеств
1817 — Миссиссиппи стал 20-м штатом США
1901 — вручены первые Нобелевские премии
1906 — президент США Теодор Рузвельт удостоен Нобелевской премии мира
1909 — Сельма Лагерлеф стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе. Обоснование — "как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все ее произведения"
1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека
1953 — Уинстон Черчилль удостоен Нобелевской премии по литературе "за его высокое искусство исторического и биографического описания, а также за блестящее ораторство в защиту возвышенных человеческих ценностей"