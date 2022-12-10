10 грудня 2022 року: ікони Божої Матері, що називається "Знамення" — чого сьогодні не можна робити

Стародавні повір'я кажуть, що сьогодні не можна рибалити і впускати в будинок старих, бідних і немічних людей.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує найважливіший образ — ікону Пресвятої Богородиці "Знамення", яку вважають чудотворною. Від "знамення" люди завжди чекали чогось особливого, якихось знаків, які дозволяють передбачити долю.

Також згадують святого Романа Антіохійського, який мав дар зцілення тілесних недуг і був пустельником. Святому Роману завжди молилися про звільнення від безпліддя.

У світі 10 грудня — Всесвітній день футболу та Міжнародний день прав тварин.

Чого не можна робити 10 грудня?

► плести та шити

► впускати в будинок старих, немічних і бідних людей

► ходити на рибалку

Народні повір'я і прикмети:

► багряна зоря — до вітряної погоди

► по хмарах та по зірках гадають про майбутню погоду

► ліс шумить — найближчим часом відлига буде

► на Романа риби лягають у свої зимувальні ями, на дно

► у цей час у лосів відпадають старі роги, а в барлозі засинає ведмідь.

► у хмарну погоду сніг або дощ йде з перервами — на хуртовину

► якщо хутро зайця вкрите плямами — зима буде м'якою

День ангела святкують: Всеволод, Роман, Яків, Микола, Паладій, Гаврило, Андрій, Василь, Борис, Федір, Олексій, Сергій, Іван, Дмитро, Володимир, Іоасаф, Кронід, Ксенофонт, Аполлос, Серафим, Никон

Народилися сьогодні:

1957 — Майкл Кларк Дункан, американський актор

А також у цей день:

10 грудня 36 рік до н. е. — перша стела, що дійшла до нас, з датою календаря мая (розкопки в Чьяпа-де-Корсо, Чьяпас, Мексика)

1768 — у Лондоні заснована Королівська Академія мистецтв

1817 — Міссіссіпі став 20-м штатом США

1901 — вручено перші Нобелівські премії

1906 — президент США Теодор Рузвельт удостоєний Нобелівської премії миру

1909 — Сельма Лагерлеф стала першою жінкою, удостоєною Нобелівської премії з літератури. Обґрунтування — "як данина високому ідеалізму, яскравій уяві та духовному проникненню, які відрізняють всі її твори"

1948 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини

1953 — Вінстон Черчилль удостоєний Нобелівської премії з літератури "за його високе мистецтво історичного та біографічного опису, а також за блискуче ораторство на захист піднесених людських цінностей"