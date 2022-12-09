Райан Рейольдс встретился с Карлом III и королевой-консортом Камиллой на футбольном поле

Поездка Карла и Камиллы в Северный Уэльс состоялась всего через день после того, как первые три эпизода документального сериала о герцоге и герцогине Сассекских вышли в эфир на Netflix.

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Король Карл III и королева-консорт Камилла случайно встретились с 46-летним канадско-американским актером Райаном Рейнольдсом во время визита в Рексхэм, Северный Уэльс, пишет Hello.

Там Рейнольдс и сопредседатель футбольного клуба Wrexham AFC Роб МакЭлхенни работают над продолжением проекта "Добро пожаловать в Рексхэм", премьера которого состоялась 24 августа 2022 года на канале FX. 18-серийный документальный фильм рассказывает об одном из старейших профессиональных ФК – валлийском футбольном клубе Wrexham AFC, об испытаниях и невзгодах, когда они покупают его. Первый сезон стал хитом среди фанатов, а второй сезон должен выйти в эфир на Disney+ в 2023 году.

Во время своего визита Чарльз и Камилла встретились с первой, женской и молодежной командами, а затем сфотографировались в центре круга.

Поездка Карла и Камиллы в Северный Уэльс состоялась всего через день после того, как первые три эпизода документального сериала о герцоге и герцогине Сассекских вышли в эфир на Netflix, вызвав бурю негодования среди поклонников монаршей семьи Великобритании. Король пока никак не комментирует сериал, хотя в Букингемском дворце уже заявили о фактах лжи в проекте.

Напомним, недавно стало известно, что Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли ждут четвертого ребенка.